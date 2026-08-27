Hyundai ontvouwt toekomstplan tot 2030

Hyundai introduceert of vernieuwt wereldwijd meer dan 100 modellen tot 2030. Veel van deze modellen zijn volledig nieuw of vormen een introductie in nieuwe marktsegmenten. De eerste nieuwe modellen verschijnen binnenkort. Het gaat onder meer om de volledig nieuwe ELANTRA, IONIQ 3, TUCSON en TUCSON Hybrid, de eerste SANTA FE EREV, een volledig nieuwe elektrische SUV in het A-segment voor India, en nieuwe SUV-modellen voor de wereldwijde en Europese markt. De volledig nieuwe TUCSON en TUCSON Hybrid worden in het vierde kwartaal in de eerste markten geïntroduceerd. Met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd is de TUCSON het meest succesvolle model van Hyundai.

De nieuwe SANTA FE EREV arriveert in de eerste helft van 2027 en moet een totale actieradius van meer dan 600 mijl bieden. Het model combineert een rijervaring die vergelijkbaar is met die van een elektrische auto met een oplossing voor zorgen over actieradius en laadmogelijkheden. De auto wordt geproduceerd in de Verenigde Staten bij Hyundai Motor Manufacturing Alabama.

Hyundai richt zich daarnaast op zogenoemde 'white spaces': marktsegmenten waarin het merk momenteel nog beperkt vertegenwoordigd is. Deze segmenten zijn goed voor ongeveer 29 procent van alle autoverkopen. Het gaat onder meer om voertuigen met een separate carrosserie op chassis, waaronder een middelgrote pick-up, en lichte bedrijfswagens. De high-performance N-modellenreeks van Hyundai wordt uitgebreid met nieuwe modellen. Het bedrijf blijft streven naar 100.000 verkochte N-modellen per jaar in 2030.

Lokaal opschalen om wereldwijde groei te realiseren

Hyundai breidt de wereldwijde productiecapaciteit tot 2030 uit met 1,27 miljoen voertuigen. Daarvan komen 500.000 productie-eenheden in Noord-Amerika, 320.000 in India, 250.000 verspreid over de CKD-locaties en 200.000 in Korea. In Noord-Amerika verhoogt Hyundai de eerder aangekondigde doelstelling voor lokaal ingekochte onderdelen in 2030 van 60 naar 80 procent. De regio beschikt in 2030 over meer dan tien hybride modellen, waarbij hybrides naar verwachting 50 procent van de verkopen vertegenwoordigen. In Noord-Amerika zijn inmiddels cumulatief meer dan één miljoen hybrides verkocht.

De totale verkopen in Noord-Amerika bereikten in de eerste zes maanden van 2026 595.457 voertuigen, het beste eerste halfjaar ooit in de regio. In de Verenigde Staten leverde Hyundai 489.656 voertuigen af, een stijging van 3 procent. De verkoop van de IONIQ 5 steeg in de eerste helft van 2026 met 9 procent.

In Europa wil Hyundai met een volledig geëlektrificeerd modellengamma 85 procent van de markt afdekken. Hyundai wil de verkoop van elektrische voertuigen in Europa uitbreiden naar meer dan 420.000 exemplaren in 2030, tegenover 116.000 in 2025.

De volledig nieuwe IONIQ 3 wordt deze maand in Europa geïntroduceerd en biedt een actieradius van 497 kilometer. Het model is bovendien de eerste auto in Europa met Pleos Connect, het infotainmentplatform voor connected cars van de volgende generatie van Hyundai Motor Group.

In India breidt Hyundai het SUV-aanbod verder uit met een volledig nieuwe elektrische SUV in het vierde kwartaal. Het model is specifiek ontwikkeld en ontworpen voor India en wordt uitgerust met een infotainmentsysteem van de volgende generatie en Level 2-technologie voor geassisteerd rijden. India krijgt daarnaast een nieuwe middelgrote SUV met een verbrandingsmotor.

Hyundai blijft investeren in een lokale toeleveringsketen in India en streeft ernaar om in 2030 90 procent van de voertuigonderdelen in het land zelf in te kopen. India blijft met een jaarlijkse productiecapaciteit van 1,1 miljoen voertuigen een belangrijke exporthub voor Hyundai.

De productiefaciliteiten van Hyundai in Korea blijven eveneens een belangrijke pijler. Zo'n 27.000 productiemedewerkers produceren er jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen voertuigen, waarvan 60 procent wordt geëxporteerd.

In China werkt Hyundai aan een ommekeer door gebruik te maken van lokaal ontwerp, lokale productie en lokale samenwerkingen. Vanaf de IONIQ V introduceert Hyundai nieuwe modellen, waaronder een nieuwe EV en EREV in 2027. Het doel is om in 2030 meer dan 500.000 voertuigen in China te verkopen.

In het Midden-Oosten en Afrika bouwt Hyundai voort op zijn positie als het op één na grootste merk in de regio. Nieuwe assemblagefabrieken in Saoedi-Arabië en Algerije maken deel uit van een netwerk van acht productielocaties verspreid over Afrika, het Midden-Oosten en Pakistan.

Strategische samenwerkingen

De eerste IONIQ 5-robotaxi's voor Waymo worden in het vierde kwartaal geleverd. Deze voertuigen worden bij HMGMA in Georgia geassembleerd met gebruik van een lokale toeleveringsketen. De voertuigen maken een internationale uitbreiding van robotaxidiensten mogelijk, mogelijk al vanaf 2027. Ook Motional, onderdeel van Hyundai Motor Group, gaat gebruikmaken van de voor robotaxi's geschikte IONIQ 5 wanneer de commerciële, volledig autonome dienst later dit jaar van start gaat.

Hyundai betreedt samen met TVS Motor Company het segment van elektrische driewielers. De voertuigen worden ontworpen door Hyundai en geproduceerd door TVS.

Hyundai en Amazon breiden hun samenwerking uit op vier gebieden. Amazon Autos wordt begin 2027 internationaal uitgebreid, Alexa Built-in wordt uitgerold in het Hyundai-modellengamma, AWS versnelt de cloud- en AI-mogelijkheden van Hyundai en beide bedrijven onderzoeken het gebruik van Hyundai waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen voor de activiteiten van Amazon in magazijnen.

Hyundai heeft een gefaseerde routekaart voor autonoom rijden opgesteld. Aan het einde van dit jaar wordt Atria AI ingezet in Gwangju in de provincie Zuid-Jeolla om data te verzamelen over onverwachte verkeerssituaties. In 2028 past Hyundai dankzij een strategische samenwerking met NVIDIA Level 2+-technologie voor autonoom rijden toe op zijn eerste in serie geproduceerde SDV-model. De onderneming verzamelt en analyseert de rijdata om Atria AI verder te ontwikkelen. Atria AI wordt vervolgens stapsgewijs uitgebreid naar in serie geproduceerde voertuigen, waarmee een volledig modellengamma met mogelijkheden voor autonoom rijden van Level 2+ tot Level 4 wordt opgebouwd. Op langere termijn is het doel om een gestandaardiseerd sensorsysteem en AI-computerplatform toe te passen in het merendeel van de in serie geproduceerde voertuigen.