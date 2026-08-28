Hyundai introduceert Staria Electric Cargo

De STARIA Electric Cargo met enkele cabine biedt plaats aan drie personen en een laadvermogen van 1.040 kg. In de laadruimte passen maximaal drie europallets. Dankzij de schuifdeuren aan beide zijden en de grote toegang aan de achterzijde kan de laadruimte vanuit meerdere richtingen worden bereikt. De lage laadhoogte van 573 mm helpt daarbij: zware of omvangrijke spullen hoeven minder hoog te worden getild.

De totale laadvloer is 2.570 mm lang. De laadruimte is ter hoogte van de bovenzijde van het laadschot 2.500 mm lang, 1.640 mm breed boven de wielkasten en 1.436 mm hoog. Tussen de wielkasten is 1.254 mm beschikbaar. Een stalen scheidingswand tussen cabine en laadruimte houdt de werkplek voorin afgescheiden van de lading. Het maximale geremde trekgewicht bedraagt 2.000 kg. Geoptimaliseerd thermomanagement helpt de elektrische aandrijflijn bovendien om ook bij zware belasting en tijdens meerdere snellaadsessies achter elkaar consistent te blijven presteren.

450 kilometer rijbereik (WLTP)

Alle uitvoeringen van de STARIA Electric Cargo hebben dezelfde elektrische aandrijflijn. De 84 kWh-batterij voedt een elektromotor met 160 kW (218 pk) en 350 Nm koppel. De aandrijving vindt plaats via de voorwielen. Het maximale WLTP-rijbereik bedraagt 450 kilometer.

Dankzij de 800-voltarchitectuur kan de batterij aan een 350 kW DC-snellader onder optimale omstandigheden in circa 20 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen. Voor laden op de zaak of thuis heeft de STARIA Electric Cargo een 11 kW AC-boordlader. Daarmee duurt opladen van 10 tot 100 procent circa 7 uur en 30 minuten.

De 160 kW (218 pk) sterke elektromotor brengt de STARIA Electric Cargo in 8,6 seconden van 0 naar 100 km/u en maakt een topsnelheid van 184 km/u mogelijk.

STARIA Electric Cargo Work

De STARIA Electric Cargo Work vormt de basis van het gamma. Voorzieningen zoals zijschuifdeuren links én rechts, dubbele openslaande achterdeuren, verwarmbare en elektrisch inklapbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen en parkeersensoren voor en achter zijn standaard. Ook een warmtepomp en batterijverwarming met preconditioning behoren tot de standaarduitrusting. In de cabine beschikt de bestuurder onder meer over volautomatische airconditioning, een digitaal instrumentenpaneel, Smart Cruise Control met Stop & Go, een smartkey met startknop en schakelpaddles waarmee de mate van regeneratief remmen kan worden geregeld.

Centraal in het dashboard bevindt zich een 12,3-inch multimediascherm met DAB+, Hyundai Bluelink LITE, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en Over-The-Air-software-updates. Een USB-C-aansluiting maakt het mogelijk om onderweg een smartphone of ander apparaat op te laden.

Tot de standaarduitrusting behoren onder meer Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Following Assist 2 (LFA 2), Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) met voetganger- en fietserherkenning, Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) en een In-Cabin Driver Camera.

STARIA Electric Cargo Pro

Voor ondernemers en bestuurders die veel kilometers maken, biedt de STARIA Electric Cargo Pro extra comfort en technologie. Zo wordt het 12,3-inch multimediasysteem uitgebreid met navigatie en Bluelink en krijgt de Pro een draadloze oplaadmogelijkheid voor compatibele smartphones. Highway Driving Assist (HDA) ondersteunt de bestuurder op de snelweg. De voorstoelen en het stuurwiel zijn verwarmbaar en ook de laadpoort aan de voorzijde is verwarmbaar.

STARIA Electric Cargo Elite

De STARIA Electric Cargo Elite vormt de top van het gamma. Ten opzichte van de Pro voegt deze uitvoering onder meer volledige LED-verlichting aan de voorzijde toe, inclusief de karakteristieke volledig in LED uitgevoerde Seamless Horizon-lichtsignatuur.

Het belangrijkste praktische extra is echter Vehicle-to-Load, kortweg V2L. De Elite heeft zowel een 230V-aansluiting aan de buitenzijde als een stopcontact in de laadruimte. Daarmee kan de energie uit de hoogvoltagebatterij ook worden gebruikt om elektrische apparaten of gereedschap van stroom te voorzien, met een vermogen tot 3,5 kW.

Op de Work en Pro is deze functionaliteit verkrijgbaar als V2L Pack. Het pakket kost € 822 excl. btw (€ 995 incl. btw).