Hyundai introduceert Staria

De Staria biedt een riante laadruimte en is zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde voorzien van een grote schuifdeur. De maatvoering is afgestemd op het gebruik van europallets (80 x 120 cm). Dankzij de dubbele schuifdeuren en de dubbele openslaande achterdeuren is de laadruimte goed toegankelijk.

De Hyundai Staria zal in Nederland verkrijgbaar zijn als Hybrid. De bedrijfswagen wordt aangedreven door een 1.6 T-GDI Smartstream-benzinemotor die ondersteuning krijgt van een elektromotor. Dit resulteert in een gecombineerd vermogen van 165,2 kW (225 pk). De voorwielaangedreven bedrijfsauto is gekoppeld aan een zestraps automatische transmissie. De 54 kW sterke elektromotor wordt gevoed door een lithium-ion-polymeerbatterij van 1,49 kWh.

Behalve met zijn design valt de Staria ook op door zijn connectiviteitsfuncties, infotainmentfuncties en veiligheidspakket. De bedrijfsauto is uitgevoerd met onder meer een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie, een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen en zijschuifdeuren. Andere kenmerken zijn:

Dubbele openslaande achterdeuren

Laadschot (staal), met een raam

Opbergruimte, dashboard (bovenkant)

Opbergvakken in voordeuren

Opbergvak in plafond, bestuurderskant

Laadvloerbescherming (vloermat)

Zwarte kunststof bumperskirts (onderzijde bumpers voor en achter)

Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels

Elektrische handrem met Autohold-functie

Centrale deurvergrendeling met smart key en startknop

Parkeersensoren, voor en achter

Airco met climate control in cabine

In hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór

Handmatig in hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Bluetooth met spraakherkenning

Audiobediening op stuurwiel

USB-C-poort in middenconsole

ABS, ESC, Hellingassistent, Multi Collision Brake System

Actieve rijbaanassistentie (LKA)

eCall (Emergency Call)

Snelheidsbordenherkenning (ISLA)

Reservewiel

De brede radiator, geflankeerd door horizontale dagrijlichten en uniek gevormde koplampen, onderscheidt zich door een krachtig roostermotief en creëert zo een onmiddellijk herkenbaar front. De achterzijde oogt eenvoudig maar krachtig, met verticale pixel-achterlichtunits die de brede achterruit en achterklep omhullen. De achterbumper is laag om makkelijk spullen in te kunnen laden. Er is keuze uit drie carrosseriekleuren (Shimmering Silver Metallic, Creamy White en Abyss Black Pearl) die het opvallende silhouet van de Staria aanvullen.

Binnen in de Staria kijkt de bestuurder uit op een modern dashboard. Het 10,25-inch touchscreen ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto, zodat de bestuurder verscheidene apps van zijn smartphone op het grote scherm kan weergeven. Hyundai Bluelink zorgt voor connectiviteit, met online spraakherkenning en een smartphone-app om bepaalde functies van de bedrijfsauto te bedienen.

De Staria is voorzien van Hyundai Smart Sense. Dankzij dit pakket actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen met talrijke innovatieve functies genieten bestuurder en passagiers van gemoedsrust. Zo helpt Forward Collision-avoidance Assist (FCA) een aanrijding met een obstakel vóór de auto te voorkomen, ook bij het oversteken van kruisingen (FCA-JX) en bij het wisselen van rijstrook. Lane Keeping Assist waarschuwt de bestuurder voor onveilige stuurmanoeuvres bij te hoge snelheid en trekt de aandacht met een visuele en akoestische waarschuwing voordat er een corrigerende stuuringreep volgt om de auto weer in een veilige rijrichting te krijgen. Lane Following Assist (LFA) helpt de bestuurder met subtiele stuurcorrecties om midden in de rijstrook te blijven. Dit systeem is actief tot een snelheid van 150 km/uur. Ook is de Staria uitgerust met eCall, een functie die de hulpdiensten automatisch waarschuwt als de airbags worden geactiveerd of als de e-Call-knop wordt ingedrukt.