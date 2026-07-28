Hyundai maakt prijzen IONIQ 3 bekend

Wie vaker langere afstanden rijdt, kan kiezen voor de IONIQ 3 met 61 kWh-batterij. Die levert een WLTP-rijbereik tot 497 kilometer en is leverbaar vanaf € 31.995. Snelladen van 10 tot 80% duurt onder optimale omstandigheden circa 29 minuten. Daarnaast kan de IONIQ 3 in ongeveer 8 minuten tot 100 kilometer rijbereik bijladen.

De uitvoering Trend voegt extra comfort en gemak toe. Deze IONIQ 3 staat op 17-inch lichtmetalen velgen en is onder meer voorzien van verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, een draadloze telefoonoplader, een volledig digitaal 10-inch cluster, elektrisch inklapbare buitenspiegels, privacy glass en een regensensor.

De Trend-uitvoering is er met beide batterijpakketten. De 42 kWh Trend kost € 30.995 en biedt een WLTP-rijbereik tot 341 kilometer. De 61 kWh Trend kost € 34.995 en biedt een WLTP-rijbereik tot 488 kilometer.

Voor de Trend zijn aanvullende pakketten leverbaar. Het V2X Pack (vanaf januari 2027) is optioneel leverbaar voor € 300 en voegt de 11 kW on board charger met V2X-voorbereiding toe. Het Tech Pack is optioneel leverbaar voor € 1.000. Dit pakket voegt een 14,6-inch centraal multimediascherm, Pleos Connect met navigatie en Highway Driving Assist II met rijstrookwisselassistentie toe.

Vision

De IONIQ 3 in Vision-uitvoering maakt de belangrijkste technologie uit het Tech Pack standaard. Dat betekent dat deze uitvoering is voorzien van het grote 14,6-inch centrale multimediascherm, Android Automotive Open Source met navigatie en Highway Driving Assist II. Ook de warmtepomp is standaard. Het grotere multimediascherm geeft meer overzicht, de geïntegreerde navigatie sluit beter aan op elektrisch rijden en Highway Driving Assist II ondersteunt de bestuurder op de snelweg bij afstand houden, sturen en rijstrookwissels. De warmtepomp helpt om efficiënter met energie om te gaan, vooral bij lagere buitentemperaturen.

De IONIQ 3 Vision is er vanaf € 32.995 met 42 kWh-batterij en vanaf € 36.995 met 61 kWh-batterij. Ook voor de Vision is er optioneel het V2X Pack (leverbaar vanaf januari 2027) voor € 300, dat de 11 kW on board charger met V2X-voorbereiding toevoegt.

N Line

Voor wie de IONIQ 3 extra dynamisch wil aankleden, is er de IONIQ 3 N Line. Deze uitvoering is leverbaar met de 61 kWh-batterij en is er vanaf € 40.995. De N Line onderscheidt zich met 18-inch lichtmetalen N Line-velgen, een sportiever N Line-exterieur, hoogglans zwarte accenten, aluminium pedalen, een N Line-stuurwiel en bekleding in suède en stof.

De uitvoering uitgerust met onder meer een Bose audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer, Remote Smart Parking Assist, Blind-Spot View Monitor, Surround View Monitor met 360-graden camera, Digital Key 2.0, Dynamic Welcome Lights, Dynamic Escort Lights, Parking Collision-Avoidance Assist voor en achter en volledig LED-verlichting met Intelligent Front-Lighting System.

De sportieve details zorgen voor meer karakter, terwijl de extra camera- en parkeerhulpsystemen juist dagelijks voordeel bieden in parkeergarages, smalle straten en druk stadsverkeer. Optioneel voor de Vision is het V2X Pack (leverbaar vanaf januari 2027) voor € 300, dat de 11 kW on board charger met V2X-voorbereiding toevoegt.

Prime

De IONIQ 3 Prime is er eveneens met de 61 kWh-batterij en heeft een vanafprijs van € 40.995. Waar de N Line de nadruk legt op sportieve uitstraling, kiest de Prime voor comfort, luxe en rust aan boord. De Prime is standaard voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen, het Bose audiosysteem, Remote Smart Parking Assist, Blind-Spot View Monitor, Surround View Monitor, Digital Key 2.0, Dynamic Welcome Lights, Dynamic Escort Lights, gelamineerd glas voor en achter, sfeerverlichting, een interactieve Pixel LED-verlichting in het stuurwiel en ventilatieroosters achter in de middenconsole.

De 360-graden camera geeft overzicht bij manoeuvreren, Digital Key 2.0 maakt de autosleutel in veel situaties overbodig en het gelamineerde glas draagt bij aan een stillere, comfortabelere cabine.

Voor de Prime zijn aanvullende pakketten leverbaar. Het V2X Pack (vanaf januari 2027) is optioneel leverbaar voor € 300 en voegt de 11 kW on lader met V2X-voorbereiding toe. Het Seat Pack kost € 1.000 en omvat onder meer ontspanningsstoelen voor bestuurder en passagier, verwarmbare stoelen voor en achter, geventileerde voorstoelen en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurder. Het EV Pack kost € 1.500 en voegt een 22 kW on board charger met V2X-voorbereiding en Vehicle-to-Load-aansluitingen voor interieur en exterieur toe. Ook een Sky-panoramadak is leverbaar voor € 795, in combinatie met een Two-tone-exterieurkleur.

N Line Evo

De IONIQ 3 N Line Evo vormt de sportieve top van het IONIQ 3-aanbod. Deze uitvoering is er vanaf € 41.995 en combineert de 61 kWh-batterij met een opvallende N Line-uitstraling en 19-inch lichtmetalen 'N Line'-velgen. De N Line Evo voegt onder meer het N Line-exterieur, hoogglans zwarte raamlijsten, aluminium pedalen, een N Line-stuurwiel en E-Active Sound Design toe. Net als bij de Prime zijn ook voor de N Line Evo het V2X Pack, Seat Pack, EV Pack en het Sky-panoramadak leverbaar.