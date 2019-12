Hyundai ontvouwt toekomstplan Strategy 2025

5 december 2019 | Hyundai presenteert onder de noemer 'Strategy 2025' een actieplan om zijn positie in de mobiliteitsindustrie van de toekomst veilig te stellen. Het concern richt zich op twee pijlers, te weten Smart Mobility Device en Smart Mobility Service. De synergie tussen deze twee pijlers (apparaten/voertuigen en services) moet het bedrijf transformeren tot een van de topaanbieders op het gebied van slimme mobiliteitsoplossingen, of beter gezegd: tot Smart Mobility Solution Provider.

Smart Mobility Device levert producten die geoptimaliseerd zijn voor diensten en vormt de basis voor de ondersteuning van serviceactiviteiten. Anderzijds zal Smart Mobility Service gepersonaliseerde content en diensten aanbieden op tal van verschillende voertuigen om een breder klantenbestand veilig te stellen.

De plannen van Hyundai voor Smart Mobility Device gaan verder dan alleen het aanbieden van auto's. Een breed scala aan producten staat op de planning, zoals een Personal Air Vehicle (PAV), robotica en last-mile mobiliteit, waarmee de gebruikers de laatste kilometers in het drukke stadscentrum met een ander voertuig (ingebouwd in de auto) aflegt. Hyundai versterkt zijn productiecapaciteiten om producten te vervaardigen die klanten een naadloze mobiliteitservaring bieden.

Smart Mobility Service is nieuw terrein voor Hyundai, maar moet uitgroeien tot een belangrijke strategische pijler voor toekomstige projecten. Diensten en content worden op maat aangeboden via een geïntegreerd platform om klanten nog meer waarde te bieden.

De twee pijlers staan boven drie belangrijke richtingen die het bedrijf heeft gedefinieerd: het verbeteren van de winstgevendheid van voertuigen met interne verbrandingsmotor (ICE), het veiligstellen van de positie op het gebied van voertuigelektrificatie en het leggen van de basis voor projecten gebaseerd op platforms.

Om de Device-pijler van 'Strategy 2025' mogelijk te maken, richt Hyundai zich op het behalen van evenwichtige en stabiele groei, met een mooie balans tussen markten en modellen waarbij prioriteit wordt gegeven aan duurzaamheid op lange termijn boven doelstellingen op korte termijn. Hyundai poogt ook de winstgevendheid te vergroten door gelijktijdig meer waarde voor klanten en innovaties in kostenstructuren na te streven.

Hyundai wil vooroplopen op het gebied van elektrificatie door op jaarbasis 670.000 elektrische voertuigen te verkopen. In 2025 hoopt Hyundai uit te groeien tot een van de drie grootste fabrikanten van batterij-elektrische en waterstof-elektrische auto's.

Met de Service-pijler streeft Hyundai naar een businessmodel dat product én service combineert. Ook lanceert Hyundai een geïntegreerd mobiliteitsplatform om klanten gepersonaliseerde content en diensten aan te bieden. Hiertoe zal Hyundai tot 2025 in totaal 61,1 biljoen Zuid-Koreaanse won (omgerekend 46,4 miljard euro) aan investeringen reserveren voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en verdere verkenning van toekomstige technologieën. In dezelfde periode streeft het bedrijf naar een operationele marge van 8 procent in zijn automotive-activiteiten en een marktaandeel van 5 procent op de wereldwijde voertuigmarkt.

Los hiervan heeft Hyundai aangekondigd om tegen februari 2020 voor 300 miljard Zuid-Koreaanse won (omgerekend ongeveer 227 miljoen euro) aan aandelen terug te kopen. Hiermee vergroot Hyundai de waarde voor aandeelhouders en belanghebbenden en verbetert de transparante communicatie met de markt.

Hyundai's uitgebreide strategische koers op middellange tot lange termijn werd gepresenteerd door Wonhee Lee - de President en CEO van het bedrijf - tijdens het forum 'CEO Investor Day' in Seoul. Dit forum werd bijgewoond door verschillende belanghebbenden, waaronder aandeelhouders en investeerders.

Binnen de pijler Smart Mobility Device heeft Hyundai strategieën afgekaderd om zijn concurrentiepositie in de kernproductiewerkzaamheden te behouden. Hyundai poogt de winstgevendheid in ICE-voertuigen te vergroten en leiderschap in elektrificatie veilig te stellen. Daarnaast streeft het bedrijf naar evenwichtige en stabiele groei met een portfolio dat rekening houdt met verschillende regionale aspecten en productbehoeften.

Hyundai richt zich op het gebied van voertuigelektrificatie eerst op jongere doelgroepen en zakelijke klanten met betaalbare batterij-elektrische voertuigen (BEV's) om schaalvoordelen te behalen. Tegen 2025 wil het bedrijf jaarlijks 670.000 geëlektrificeerde voertuigen verkopen, waarvan 560.000 BEV's en 110.000 brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV's). Het doel is om tegen 2030 de meeste nieuwe modellen te elektrificeren in belangrijke markten zoals Korea, de Verenigde Staten, China en Europa en opkomende markten zoals India en Brazilië in 2035.

Hyundai's luxemerk Genesis introduceert zijn eerste batterij-elektrische modellen in 2021, voordat het zijn elektrische line-up in 2024 verder uitbreidt. Het high-performance N-label introduceert op termijn SUV's en EV's waarmee Hyundai zijn concurrentiepositie op het gebied van elektrificatie verder kan versterken. Het bedrijf zal tegelijkertijd ook kostenstructuren verbeteren en kwaliteits- en kosteninnovaties implementeren om de klantwaarde te vergroten.

Kwaliteitsinnovaties maximaliseren de klantwaarde op basis van drie slimme elementen: innovatieve digitale gebruikerservaring (UX), kunstmatige intelligentie (AI) op basis van verbonden diensten en autonoom rijden. Rond 2025 is autonome rijtechnologie Level 2 en Level 3 evenals Advanced Driver Assistance System (ADAS) voor parkeren in alle modellen beschikbaar. Rond 2022 poogt Hyundai een volledig autonoom platform te ontwikkelen die in 2024 klaar moet zijn voor massaproductie. Door diverse voertuigfuncties aan te bieden aan klanten, verminderen naar verwachting de promotiekosten en verbetert de merkperceptie van klanten.

Om kosten te reduceren en de efficiëntie en schaalbaarheid van productontwikkeling te verbeteren, komt Hyundai met een wereldwijd modulair EV-platform. De eerste modellen op dit platform komen in 2024 op de markt. Ook het verkoopmodel wordt vernieuwd via netwerkoptimalisatie en nieuwe verkoopmethoden. Hyundai kan zo de productie optimaliseren op basis van de vraag en samenwerkingen uitbreiden met andere toeleveranciers.

Smart Mobility Service wordt een belangrijke toekomstige groeifactor voor Hyundai en brengt machine en service samen om klanten een gepersonaliseerde mobility lifestyle aan te bieden.

Hyundai gebruikt zijn bestaande klantenbestand om diensten te verlenen die verband houden met voertuigen, waaronder onderhoud, reparatie, financiering, verzekering en opladen. Ook levert het bedrijf inspanningen om een bredere groep klanten te bereiken met een uitgebreider dienstenpakket. Een nieuw geïntegreerd mobiliteitsplatform waaraan Hyundai werkt, analyseert gegevens in en rondom het voertuig via connectiviteit in de auto. Door een beter begrip van klanten, kan Hyundai diensten aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van klanten in elk aspect van hun leven, ook als het gaat om winkelen, bezorgen, streamen en multimodale mobiliteitsdiensten.

In 'Strategy 2025' is ook regionale optimalisatie voor Smart Mobility Service beschreven. In de Verenigde Staten profiteren autodelen en robotaxi-servicedemonstraties van de verwachte commercialisering van autonome voertuigen van Level 4 of hoger. In Korea, Azië en Australië is Hyundai van plan de markt voor mobiliteitsdiensten te betreden door samen te werken met toonaangevende lokale spelers. In Europa en Rusland - waar de dienstverlenende industrie al volwassen is - richt Hyundai zich eerst op bedrijven die producten en diensten combineren.

Voor de succesvolle implementatie van 'Strategy 2025' zijn hervormingsplannen van de organisatie en het management noodzakelijk. Het bedrijf neemt nieuwe systemen in gebruik voor op gegevens gebaseerde besluitvorming, performance management van werknemers, procesinnovatie en nieuwe generatie ERP (Enterprise Resource Planning). Hyundai creëert ook een flexibelere organisatiestructuur. Daarnaast streeft het bedrijf naar bevordering van een harmonieuze bedrijfscultuur die gericht is op communicatie en samenwerking.

In 'Strategy 2025' licht Hyundai ook zijn belangrijkste financiële doelstellingen toe. Over een periode van zes jaar van 2020 tot 2025 investeert het bedrijf in totaal 61,1 biljoen KRW (omgerekend 46,4 miljoen euro) in R&D en toekomstige kerntechnologieën. Dat komt neer op ruwweg 10 biljoen Zuid-Koreaanse won (omgerekend 7,5 miljard euro) per jaar. Deze investeringen moeten de transformatie van het bedrijf naar een Smart Mobility Solution Provider mogelijk maken. De verdeling is als volgt: Hyundai steekt 41,1 biljoen Zuid-Koreaanse won (omgerekend 31 miljard euro) in nieuwe producten en investeringen om het concurrentievermogen in bestaande bedrijfsoperaties te verbeteren en 20 biljoen Zuid-Koreaanse won (omgerekend 15 miljard euro) in toekomstige technologieën, zoals elektrificatie, autonoom rijden, kunstmatige intelligentie, robotica, PAV en new energy projecten.