Hyundai

Hyundai onthult speelgoed EV

27 oktober 2020 | Hyundai heeft het doek getrokken van een elektrische speelgoedauto. De mini-EV, speciaal ontworpen voor kinderen, is gebaseerd op de 45 Concept EV die vorig jaar tijdens de International Motor Show (IAA) in Frankfurt werd onthuld. In een video laat Hyundai zien hoe de bouw van de elektrische speelgoedauto tot stand is gekomen.

