Hyundai onthult RN24

Hyundai heeft inmiddels een geschiedenis met rijdende laboratoria. De ervaringen die Hyundai N opdoet met deze experimentele concept cars zullen terug te vinden zijn in nieuwe elektrische productiemodellen van het merk, met als strategisch doel Hyundai's algehele concurrentiepositie te vergroten.

Project RM

Aan de basis van de rijdende laboratoria van Hyundai N staat Project RM, waarmee Hyundai's sportdivisie in 2012 van start ging. RM verwijst naar Racing Midship, een N-prototype met achterwielaandrijving en een midscheeps geplaatste elektromotor. Na de RM-serie presenteerde Hyundai N twee jaar geleden met de rijdende laboratoria RN22e en N Vision 74 zijn nieuwe visie op geëlektrificeerde autosport.

De RN22e combineert het carrosserieontwerp van de geheel nieuwe IONIQ 6 en Hyundai's Electric Global Modular Platform (E-GMP) tot de nieuwe norm voor high-performance elektrische auto's (EV's). De N Vision 74 koppelt EV-technologie aan brandstofceltechnologie en is daarmee het eerste op waterstof rijdende brandstofcel-hybride conceptmodel waarmee Hyundai N het rijplezier in het elektrificatietijdperk onderzoekt.

Korte wielbasis

Met de nieuwe RN24 focust Hyundai N niet alleen op nog meer vermogen en snelheid, maar legt het vooral de nadruk op precisie en controle. Het chassis is vergelijkbaar met dat van de i20 N Rally1 Hybrid waarmee Hyundai successen viert in het World Rally Championship. Opvallend is de korte wielbasis. De lichtgewicht EV herbergt Hyundai's nieuwe Power Electrical System (PE-systeem) uit de IONIQ 5 N, met onder meer een systeemvermogen van 478 kW (650 pk) en een nieuw ontworpen batterijpakket van 84 kWh.

De RN24 is uitgerust met het WRC Powertrain Drive Control Logic-systeem. Dit systeem stelt de bestuurder in staat om PE Power, Acceleration Sensitivity, Regenerative Brake Sensitivity en PE Power Balance aan te passen met behulp van knoppen op het stuur. De stuurinrichting zorgt voor extra wendbaarheid waardoor de auto reageert als een rallyauto.

De RN24 beschikt over een krachtig extern geluidssysteem, met bovenop de N Active Sound+-setup van de IONIQ 5 N twee zijspeakers en een achterspatbord dat fungeert als klankkast.

Rally Mode

Een van de unieke technologieën van de RN24 is de 'Rally Mode' die de verdeling van het koppel naar alle vier de wielen optimaliseert. Dit systeem, geïnspireerd op het vierwielaandrijvingssysteem van de Hyundai i20 N Rally, simuleert de mechanische prestaties van de rallyauto maar is eenvoudiger en goedkoper toe te passen in toekomstige productiemodellen.

De e-Handbrake is een andere technologie die is geïnspireerd op tien jaar ervaring van Hyundai in het World Rally Championship. Deze elektrische handrem zorgt voor gewichtsbesparing omdat er geen fysieke remmen hoeven te worden gebruikt. Hyundai testte deze technologie onlangs tijdens de Central European Rally, een van de rally's in het World Rally Championship.

De RN24 valt op door zijn stijve, exoskelet-achtige rolkooi, eveneens afkomstig uit de rallywereld. De rolkooi zorgt niet alleen voor een nog betere veiligheid van de inzittenden maar verbetert ook de prestaties van de auto bij hoge snelheden.

N Performance Parts

De toepassing van onderdelen van N Performance Parts, zoals matzwarte 19-inch Elantra N-velgen en de spoiler van Hyundai Motorsport Touring Car Racing-modellen, draagt bij aan de prestaties en het uiterlijk van de RN24. N Performance Parts is een label van Hyundai dat zich richt op het fabriceren van tuning- en stylingaccessoires. Door de komst van de volledig elektrische IONIQ 5 N richt N Performance Parts zich vanaf dit jaar ook op tuning- en stylingonderdelen voor de 100% elektrische sportauto's van Hyundai's sportdivisie N.