Hyundai onthult INSTEROID

De reacties op de INSTER vormden het startpunt voor het radicale designproject INSTEROID. Deze conceptauto is ontworpen door het Europese designteam van Hyundai. De missie is duidelijk: conventies uitdagen, creativiteit stimuleren en herdefiniëren wat een sportieve EV kan zijn.

De glans van de INSTEROID straalt af op de INSTER dankzij de sportieve, op racegames geïnspireerde kenmerken. Dat zijn onder meer een uitgebouwde carrosserie, voor het circuit geoptimaliseerde 21-inch wielen, een prominente achterspoiler, een diffuser, krachtige remmen en luchtroosters in de wielkasten voor verbeterde aerodynamica.

In het interieur biedt de cockpit een minimalistische, op spelletjes gerichte indeling met kuipstoelen, een rolkooi en een speciaal stuurwiel. Elk bedieningselement, van de bedieningsknoppen tot het design van het instrumentenpaneel, is volledig aanpasbaar, zoals bij een raceauto. Om de sportieve rijbeving te versterken, produceert de INSTEROID een uniek geluid.

De INSTEROID bouwt voort op het ontwerp van de INSTER, maar voegt daar de nodige speelse elementen aan toe. Dat is bijvoorbeeld een Drift Mode. Het geïntegreerde Beat House-geluidssysteem en het Message Grid maken gepersonaliseerde interacties mogelijk. In het ontwerp vertegenwoordigt het Boost-icoon meerdere unieke karakters, om een emotionele band tussen auto en bestuurder te creëren.

Milieuvriendelijke materialen

De conceptauto belichaamt ook de stap van Hyundai aan duurzaamheid door het gebruik van innovatieve, milieuvriendelijke materialen. Dat is onder meer de in het interieur gebruikte 3D-stof, vervaardigd uit gerecyclede garens.

Om de prestaties te optimaliseren en het totale gewicht te verminderen, zijn lichtgewicht roosterstructuren geïntegreerd. Het opvallende exterieur, afgewerkt in helder wit met een enkele uitdagende oranje lijn, is een onmiskenbaar visueel statement. Voor de bestuurder is een reflecterend racepak ontwikkeld.

Seoul Mobility Show

De conceptauto INSTEROID staat van 3 tot 13 april op de Seoul Mobility Show, waar het publiek de kans krijgt om dit concept van dichtbij te ervaren. De INSTEROID zal in de loop van dit jaar te zien zijn op de grote autosalons in Korea en Europa.

Hyundai kondigde ook een samenwerking aan met KartRider, een online multiplayer-spel, waarmee de kenmerken van de INSTEROID worden versterkt in een virtuele wereld. Deze samenwerking past in het groeiend aantal partnerschappen van Hyundai in de spel-industrie. Eerder zijn al samenwerkingen gestart met Roblox en ZEPETO. Het doel is om jongere doelgroepen op een eigen manier te bereiken.