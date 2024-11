Hyundai INITIUM

Hyundai onthult INITIUM

31 oktober 2024 - Hyundai presenteert zijn nieuwste waterstof-elektrisch aangedreven concept car. De naam van het studiemodel luidt: INITIUM. De onthulling vond plaats tijdens het 'Clearly Committed'-evenement in Hyundai Motorstudio Goyang. INITIUM is een voorproefje van een nieuwe waterstof-elektrisch aangedreven SUV die Hyundai in de eerste helft van volgend jaar zal presenteren.