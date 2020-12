Hyundai onthult BEV-platform genaamd E-GMP

2 december 2020 | Hyundai Motor Group, bestaande uit Hyundai, Kia en Genesis, onthult het compleet nieuwe E-GMP-platform dat speciaal is ontwikkeld voor de toekomstige elektrisch aangedreven voertuigen van het concern. E-GMP, een afkorting van Electric-Global Modular Platform, vormt vanaf 2021 de basis voor een reeks nieuwe batterij-elektrische voertuigen (BEV's), zoals de IONIQ 5 en de Kia met projectnaam CV. Daarnaast staan er nog veel meer modellen op de planning.

E-GMP is speciaal ontworpen voor BEV's en claimt talrijke voordelen ten opzichte van bestaande platforms die voornamelijk ontworpen zijn voor conventionele aandrijflijnen met een verbrandingsmotor. Het E-GMP-platform zou een technologische mijlpaal zijn voor het toekomstige tijdperk van elektrisch aangedreven voertuigen en belooft voordelen op het gebied van prestaties, rijdynamiek en rijbereik.

E-GMP vermindert de complexiteit door standaardisatie en een modulair karakter, waardoor een snelle en flexibele ontwikkeling van producten mogelijk is en het BEV-assortiment in een relatief korte periode kan worden uitgebreid. Doordat E-GMP volledig schaalbaar is, kan het de basis vormen voor voertuigsegmenten van zowel sedans, SUV's als C-SUV's. Daarnaast biedt E-GMP de mogelijkheid elk model een eigen karakter te geven en daardoor aan de verschillende behoeften van klanten op het gebied van voertuigprestaties te voldoen. Tegelijkertijd sprint een high-performance model in minder dan 3,5 seconden van nul naar 100 km/u en is een topsnelheid van 260 km/u te bereiken. Ontwerpers kunnen met het E-GMP-platform dus alle kanten op.

Het E-GMP-platform belooft rijcomfort en stabiliteit bij hoge snelheden dankzij een optimale gewichtsverdeling van de voor- en achterzijde. Het accupakket is laag in de vloer gemonteerd voor een laag zwaartepunt en het platform huisvest elektromotoren die de rijprestaties naar een nieuw niveau kunnen tillen. De elektromotor aan de voorzijde is geplaatst in de ruimte waar voorheen de verbrandingsmotor zich bevond.

Voor meer rijcomfort en stabiliteit zorgt ook een multi-link achterwielophanging die doorgaans wordt gebruikt in de middelgrote en grote voertuigsegmenten. Bijzonder is de toepassing van 's werelds eerste op grote schaal geproduceerde Integrated Drive Axle (IDA) die de wiellagers combineert met de aandrijfas om de aandrijfkrachten over te brengen op de wielen.

Het platform belooft bij een aanrijding maximale bescherming aan de batterij door de toepassing van een speciale constructie van staal met ultrahoge treksterkte. Verder zijn er energie-absorptiezones gecreëerd in de carrosserie, het chassis en een centraal deel van het accupakket dat stevig is verbonden met de voertuigcarrosserie. Bovendien voorkomt de lastverdelingsstructuur van de A-stijl de vervorming van de passagierscel. Door de structuur van de sectie voor het dashboard te versterken, hebben de ingenieurs de botsingsenergie naar het elektrische systeem en de accu kunnen minimaliseren.

Het accupakket zelf is het krachtigste systeem dat Hyundai Motor Group tot nu toe in productiemodellen heeft toegepast. Dat komt mede door de verbeterde koelprestaties, bereikt door toepassing van een nieuwe afzonderlijke koelblokstructuur om het batterijpakket compacter te maken. Met een energiedichtheid die met ongeveer 10 procent is verbeterd ten opzichte van bestaande EV-batterijtechnologie, zijn de batterijpakketten lichter, kunnen ze lager in de carrosserie worden gemonteerd en ontstaat er daardoor meer interieurruimte.

De compacte nieuwe Power Electric-module (PE) van het E-GMP-platform bestaat uit een elektromotor, een EV-transmissie en een omvormer. Deze drie componenten zijn ondergebracht in een enkele compacte module. Samen staan ze garant voor krachtige prestaties door de maximale snelheid van de motor met 30 tot 70 procent te verhogen. De hogesnelheidsmotor is kleiner dan andere motoren en levert vergelijkbare prestaties, waardoor hij zowel qua ruimte als qua gewicht relatief efficiënt is. Een gestandaardiseerde batterijmodule kan worden afgesteld om die prestaties te bieden die nodig zijn voor een specifiek voertuigsegment, om het rijbereik te maximaliseren en om aan de behoefte van de klanten te voldoen.

Een omvormer-vermogensmodule stuurt de elektromotor aan en maakt gebruikt van siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders. Deze motor kan de efficiëntie van het systeem met ongeveer 2 tot 3 procent verhogen. Daardoor kan het voertuig ongeveer 5 procent langere afstanden rijden op dezelfde accu-energie.

In de basis heeft een voertuig op het E-GMP-platform achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving is ook mogelijk. Een model met vierwielaandrijving is voorzien van een extra elektromotor. Het AWD-systeem bestaat uit een EV-transmissieschakelaar die de verbinding tussen de motoren en de wielen kan regelen en kan schakelen tussen twee- en vierwielaandrijving om de efficiëntie of de prestaties te verbeteren, afhankelijk van de rijomstandigheden.

Alle voertuigen die zijn ontwikkeld op het E-GMP-platform gebruiken een gestandaardiseerde enkelvoudige batterijmodule. Deze module is samengesteld uit standaardcellen van het 'pouch'-type (plat). De hoeveelheid cellen wordt afgestemd per model.

De meeste bestaande BEV's en de huidige snellaadinfrastructuur maken opladen met 50 tot 150 kW-laadkracht mogelijk met een 400V-systeem. De ontwikkeling van 800V-infrastructuur zal geleidelijk aan nog meer snelladen mogelijk maken, tot zelfs 350 kW. E-GMP biedt standaard een 800V-oplaadmogelijkheid. Opladen met 400V is ook mogelijk, zonder dat er extra componenten of adapters nodig zijn. Het multi-oplaadsysteem is 's werelds eerste gepatenteerde technologie die de motor en omvormer bedient om 400V tot 800V te verhogen voor stabiele oplaadcompatibiliteit. Een BEV op basis van E-GMP heeft een rijbereik tot 500 kilometer (WLTP) op een volle acculading. Het opladen van de batterij tot 80 procent kost 18 minuten. Bovendien levert 5 minuten opladen al 100 kilometer rijbereik op.

In tegenstelling tot eerdere BEV's is het oplaadsysteem van de E-GMP flexibeler. De nieuw ontwikkelde Integrated Charging Control Unit (ICCU) van de E-GMP is een upgrade van de bestaande On-Board Chargers (OBC), die normaal gesproken alleen elektriciteit in één richting laten stromen vanaf een externe stroombron.

De ICCU maakt de nieuwe functie vehicle-to-load (V2L) mogelijk. Dit systeem kan extra vermogen van de voertuigaccu ontladen om andere elektrische apparaten (110V/220V) van energie te voorzien, zonder extra componenten. Het systeem is zelfs te gebruiken om een andere BEV op te laden. De nieuwe V2L-functie kan tot 3,5 kW stroom leveren en een middelgrote airconditioner en een 55-inch televisie tot 24 uur van stroom voorzien.

De nieuwe E-GMP-architectuur ondersteunt het plan van Hyundai Motor Group om rond 2025 in totaal 23 BEV-modellen te introduceren - waarvan 11 electric-only modellen - en meer dan 1 miljoen BEV's wereldwijd te verkopen. Als onderdeel van die BEV-visie van het concern werd in augustus 2020 het speciale line-up merk IONIQ gelanceerd. Hyundai is ook van plan om tegen 2024 drie speciale IONIQ-modellen voor verschillende voertuigsegmenten te presenteren: de IONIQ 5, IONIQ 6 en IONIQ 7.

Net als Hyundai ondergaat ook Kia een transformatie voor het elektrificatietijdperk. Op basis van de 'Plan S'-strategie op middellange tot lange termijn heeft Kia zijn plannen uitgestippeld. In september 2020 kondigde Kia plannen aan om het verkoopaandeel van BEV's als percentage van de totale verkoop rond 2025 te verhogen tot 20 procent. Het bedrijf publiceerde onlangs ook een vroege afbeelding van zeven speciale BEV-modellen die tegen 2027 opeenvolgend zouden worden uitgebracht.

