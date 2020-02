Hyundai onthult derde generatie i20

19 februari 2020 | Hyundai presenteert de volledig nieuwe i20. De derde generatie wordt gekenmerkt door een verleidelijk en ambitieus exterieurdesign dat de nieuwste ontwerpstijl van Hyundai vertegenwoordigt. De nieuwe i20 wordt gebouwd in de productiefaciliteit in het Turkse Izmit en beleeft zijn wereldpremière op de Autosalon van Genève in maart 2020.

De nieuwe i20 is het eerste Hyundai-model in Europa dat ontworpen is volgens de nieuwe designtaal Sensuous Sportiness. Hiermee wil Hyundai extra emotionele waarde creëren en de modellen een onderscheidende uitstraling meegegeven. In vergelijking met zijn voorganger biedt de nieuwe i20 dynamischer proporties, terwijl de auto zich net zo eenvoudig laat manoeuvreren in stedelijk gebied. De assertieve houding van de nieuwe i20 is te danken aan zijn lagere daklijn (-24 mm) en toegenomen breedte (+30 mm). De lengte is met 5 mm fractioneel toegenomen, evenals de wielbasis (+10 mm). De krachtige uitstraling wordt verder versterkt door de nieuw ontworpen 17-inch lichtmetalen wielen.

Verder valt het nieuwe exterieurdesign op door een sportieve voor- en achterbumper, een nieuwe grille, een krachtige karakterlijn op de flanken en uniek ontworpen C-stijlen. De nieuwe lichtsignatuur versterkt de visuele breedte van de auto en zorgt tegelijkertijd voor extra moderniteit en een premium-uitstraling. Hyundai levert de nieuwe i20 met keuze uit tien carrosseriekleuren, waaronder vier nieuwe: Intense Blue, Aurora Gray, Aqua Turquoise en Brass. Een tweekleurige carrosserie met het dak in Phantom Black is optioneel.

De deurpanelen lopen naadloos over in het dashboard. De sculptuur van de deuren sluit bovendien mooi aan op het instrumentenpaneel. Het stuurwiel is uitgerust met tuimelschakelaars en overal in de cabine zijn kleuraccenten toegepast. Dankzij de toegenomen breedte en wielbasis biedt de nieuwe i20 meer ruimte voor inzittenden. Tevens is de inhoud van de bagageruimte met 25 liter toegenomen tot 351 liter. De lagere schouderlijn en het extra ruitje achter de achterste portieren verbeteren het zicht voor de bestuurder ten opzichte van de vorige generatie i20.

Behalve een multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto voor een optimale smartphone-connectie, zorgt de visuele verbinding van de twee 10,25-inch beeldschermen voor een technologisch hoogwaardige uitstraling. Het multimediascherm biedt tevens een split-screen-functie. Draadloos opladen van een (compatible) smartphone kan in de middenconsole. De passagiers achterin hebben de beschikking over een extra USB-poort. Een topklasse geluidservaring is te danken aan het premium audiosysteem van Bose, bestaande uit zeven speakers en een subwoofer die op de ideale posities geplaatst zijn voor de best mogelijke geluidskwaliteit. De nieuwe i20 is voorzien van Hyundai Bluelink, dat een breed scala aan connectiviteitsdiensten biedt, waaronder Hyundai LIVE Services en op afstand bedienbare voertuigfuncties via de smartphone-app.

Tot het veiligheidspakket behoren zaken als Smart Cruise Control (SCC), die het navigatiesysteem van de i20 gebruikt om te anticiperen op naderende bochten of rechte stukken op snelwegen door de snelheid aan te passen voor extra veiligheid, en Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), dat de bestuurder waarschuwt met akoestische en visuele signalen als de snelheidslimiet wordt overschreden. In combinatie met de handmatig te bedienen snelheidsbegrenzer kan ISLA de gereden snelheid zelfs autonoom aanpassen. De Lane Following Assist (LFA) past automatisch de besturing aan om de Hyundai i20 in het midden van zijn rijbaan te houden.

De Blind-spot Collision-avoidance Assist Warning (BCA) maakt gebruik van radar en waarschuwt de bestuurder met een lichtsignaal in de buitenspiegel voor weggebruikers in de dodehoek. Indien nodig voert het systeem automatisch een remingreep uit om een aanrijding te (helpen) voorkomen. Verder herkent de verbeterde Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) nu niet alleen voertuigen, maar ook voetgangers en fietsers.

Het veiligheidspakket van de nieuwe Hyundai i20 zorgt ook voor extra veiligheid en gemoedsrust bij lage snelheden en tijdens parkeren. De Leading Vehicle Departure Alert (LDVA) waarschuwt de bestuurder als een voorligger wegrijdt en de bestuurder niet tijdig reageert, bijvoorbeeld in files of voor een verkeerslicht.

Rear Cross-traffic Collision Assist (RCCA) waarschuwt voor kruisend verkeer tijdens het achteruit rijden, terwijl Parking Collision-avoidance Assist-Reverse (PCA-R) automatisch remt om een aanrijding te (helpen) voorkomen. De Parking Assist (PA) helpt de bestuurder bij het manoeuvreren in krappe parkeerruimtes met behulp van een reeks sensoren en biedt ook de mogelijkheid om de auto semi-autonoom te laten parkeren.

Andere veiligheidsfuncties voor de nieuwe i20 zijn: Lane Keep Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA) en eCall. Met laatstgenoemde systeem kunnen inzittenden met één druk op de noodknop contact opnemen met de hulpdiensten. eCall schakelt automatisch de hulpdiensten in als de airbags in actie komen.

Aan de top van het motorengamma van de nieuwe Hyundai i20 staat de 1.0 T-GDi benzinemotor in twee vermogensvarianten: met 74 kW (100 pk) of met 88 kW (120 pk) en 48-volt mild-hybrid-technologie. Dit zorgt voor 3 tot 4 procent brandstof- en CO2-besparing. De versie met mild-hybrid-technologie is naar wens leverbaar in combinatie met een 7-traps automaat of een nieuw ontwikkelde handgeschakelde zesversnellingsbak (iMT). Deze intelligente transmissie ontkoppelt de motor van de transmissie als de bestuurder het gaspedaal loslaat. Hierdoor gaat de auto in een vrijloopmodus voor extra brandstofbesparing. De 1.0 T-GDi met 74 kW (100 pk) zonder mild-hybrid technologie is standaard gekoppeld aan een reguliere, handgeschakelde zesversnellingsbak en optioneel beschikbaar met een 7-traps automaat. De basisversie van de nieuwe Hyundai i20 wordt aangedreven door een 1.2 MPI viercilinder benzinemotor met 62 kW (84 pk) met handgeschakelde vijfversnellingsbak. De moderne aandrijftechniek in combinatie met het 4 procent lagere gewicht van de nieuwe i20 ten opzichte van de vorige generatie, zorgt voor gunstige CO2-waarden in deze klasse.

