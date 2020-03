Hyundai onthult concept car Prophecy

3 maart 2020 | Hyundai onthult de Prophecy conceptcar. Met de nieuwe concept genaamd Prophecy tilt Hyundai de eigen designfilosofie Sensuous Sportiness naar een hoger plan. Het uiterlijk borduurt voort op de eerder getoonde '45' concept EV. Hyundai onthulde de Prophecy tijdens een videopresentatie waarin Thomas Schemera (Hoofd Product Divison bij Hyundai Motor Group), Luc Donckerwolke (Hoofd Design bij Hyundai Motor Group) en Andreas-Christoph Hofmann (Vice President Marketing & Product bij Hyundai Motor Europe) hun licht lieten schijnen over de elektrificatieplannen van Hyundai.

De Prophecy belichaamt de ambitieuze plannen die Hyundai heeft op het gebied van elektrificatie. Hyundai Motor Group breidt zijn portfolio de komende jaren uit met maar liefst 44 geëlektrificeerde voertuigen. Bovendien investeert het de komende vijf jaar bijna 50 miljard euro in de ontwikkeling van toekomstige technologieën. De verwachting van Hyundai Motor Group is dat het jaarlijks meer dan 670.000 batterij- en waterstof-elektrische voertuigen zal verkopen en uitgroeit tot een een mondiale top drie-speler op het gebied van elektrische voertuigen. Tegen het einde van van dit jaar moet meer dan 75% van het aanbod in Europa zijn geëlektrificeerd en Hyundai Motor Group streeft ernaar in 2020 bijna 80.000 emissievrije voertuigen te leveren aan Europese consumenten.

De carrosserie van de Prophecy valt op door de verhoudingen die samen een aerodynamische carrosserie opleveren. De wielen staan opvallend dicht op de hoeken, wat resulteert in een lange wielbasis en korte overhangen voor en achter. De vloeiende, gladde vormen ogen fris en moeten een beeld scheppen van volume, esthetische harmonie en functionaliteit. De flanken van de Prophecy ogen weldadig. Dit is wat Hyundai Sensuous Sportiness noemt. Alsof het een door weer en wind gladgeslepen steen is, waarbij slechts een enkele lijn zorgt voor een subtiele onderbreking. De dynamische en elegante boat-tail line aan de achterzijde suggereert voortbeweging, zelfs als de auto stilstaat.

Deze vormgeving staat garant voor uitstekende aerodynamica en dus een lage luchtweerstand die gunstig is voor een elektrisch aangedreven auto. De propellervorm in de wielen versterkt niet alleen het aerodynamische beeld, die vorm zorgt er ook voor dat de luchtstroom buiten de wielkasten wordt gehouden en langs de flanken wordt geleid. De geïntegreerde achterspoiler biedt meer downforce en stabiliteit bij hogere snelheid.

Transparant acryl is een nieuw materiaal en is te zien in de spoiler, de koplampen en het Camera Mounting System (CMS). Het materiaal licht de functionele schoonheid uit van deze componenten.

De pixelverlichting deed al zijn intrede op de conceptauto 45, bij de Prophecy gaat deze lichttechnologie in de koplampen, achterlichten en de spoiler een stap verder. Pixelverlichting wordt de lichtsignatuur in toekomstige modellen van Hyundai. De kenmerken van de elektrische aandrijving zijn bij de Prophecy met name aan de onderzijde te zien. Een brede luchtinlaat onder in de bumper zorgt voor een effectieve koeling van de batterij en daarmee voor een grotere efficiency van deze elektrische aangedreven auto.

De lange wielbasis en de uitgestrekte cabine onderstrepen de voordelen die een EV-platform biedt. Het interieur biedt meer leefruimte, verfijning en comfort dan een conventioneel interieur. De Prophecy maakt ook gebruik van technologie voor autonoom rijden. In plaats van een stuurwiel zijn er twee joysticks die naar links en rechts zijn te bewegen. Volgens de ontwerpers is de auto daarmee intuïtiever te bedienen en te rijden. Eén joystick zit in het portierpaneel, de andere bevindt zich op de middenconsole. De bestuurder kan de auto zo bedienen vanuit een comfortabele positie. Met knoppen op de joysticks zijn tal van functies te activeren. Tot slot zorgt een human-machine interface voor extra veiligheid.

Door de toepassing van joysticks ervaren de inzittenden meer visuele vrijheid. In de Relax-modus zijn er in feite zelfs helemaal geen zichtbare obstakels. De inzittenden kijken dan uit op een vleugelvormig dashboard en een grote horizontale display die zich uitstrekt tussen de voorruitstijlen. In deze modus is het dashboard ook gekanteld, waardoor er een ruim interieur ontstaat waarin de inzittenden kunnen genieten van de beelden op de grote display.

In de Prophecy past Hyundai een duurzaam design toe met gebruik van milieuvriendelijke materialen. Dat past in de visie op elektrische auto's voor de toekomst. Het blijkt ook uit de luchtinlaten onder in de portieren om in het interieur de lucht te laten circuleren met behulp van Clean Air Technology. Deze technologie zorgt voor een stabiele stroom van gezuiverde lucht. De schone lucht vloeit aan de achterzijde weg naar buiten.

De stroom van schone lucht over de als wol aanvoelende vloerbedekking is geïnspireerd op het stromen van water in de natuur. De kleuren en materialen in het interieur zorgen ervoor dat de inzittenden zich behaaglijk voelen. Het thema van onthaasten en relaxen is tot in detail doorgetrokken. Zelfs de sfeervolle en zachte interieurverlichting met zijn subtiel modulerende kleuren moedigt een rustgevend gevoel aan.

Hyundai start productie Kona in Tsjechie

27 februari 2020

Hyundai vernieuwt i30 voor 2020

26 februari 2020

Hyundai bouwt anticiperende automaat

20 februari 2020

Hyundai onthult derde generatie i20

19 februari 2020