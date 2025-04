Hyundai onthult 2e generatie NEXO

Hyundai voorziet de nieuwe NEXO van een volledig nieuwe aandrijflijn, met een krachtigere elektromotor, een nieuwe batterij en geoptimaliseerde elektronica. De aerodynamica onder en op de auto, stille banden en Active Noise Control-Road (ANC-R) beloven rust en comfort. De e-Handling-technologie zou de rijeigenschappen verbeteren. Het past het koppel van de elektromotor in bochten actief aan voor een nauwkeuriger besturing en meer stabiliteit. Smart Regenerative System (SRS) past de regeneratieve remkracht automatisch aan op basis van navigatiegegevens en de afstand tot andere voertuigen. Hierdoor wordt vertragen grotendeels automatisch geregeld, met instelbare volgafstanden, wat het rijcomfort en de efficiëntie ten goede komt.

Vormgeving

De vormgeving van de nieuwe Hyundai NEXO is geïnspireerd op de INITIUM-conceptauto uit 2024 en volgt Hyundai's 'Art of Steel'-filosofie. De krachtige lijnen en solide carrosseriestructuur zorgen voor een stoer uiterlijk en illustreren de veilige constructie en de duurzaamheid van de NEXO.

Kenmerkend zijn de HTWO Lamps. Deze lampen combineren kracht en verfijning en symboliseren de visie van HTWO, het op waterstofmobiliteit gerichte merk van Hyundai, op 'Hydrogen for Humanity'. En dankzij de 4 Dot Lamps blijft de identiteit van Hyundai ook in het donker herkenbaar, ook zonder zichtbaar logo.

De NEXO is gegroeid in lengte, breedte en hoogte. In het interieur past Hyundai duurzame materialen toe, zoals bio-PU- en TPO-leer, linnen, gerecycled PET, bio-plastic en bio-lakken in het interieur. De auto is voorzien van een gebogen ccNC-display met dubbele 12,3-inch schermen, slimme opslagoplossingen en Relaxation Seats met beensteunen voorin. Achterin profiteren de inzittenden van extra hoofd- en beenruimte, geventileerde zitplaatsen en wijder openslaande portieren. Het open-source platform is modulair inzetbaar met talloze accessoires die passen bij de behoeften van de klant.

Innovaties

Met Digital Key 2 kan de gebruiker zijn NEXO ontgrendelen en starten via smartphone en NFC-, BLE- en UWB-communicatie. Het systeem ondersteunt ook Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2). De digitale sleutel is te koppelen aan vijftien apparaten. Binnen een straal van ongeveer twee meter is de sleutel actief.

Het Rear Occupant Alert System helpt te voorkomen dat kinderen op de achterbank per ongeluk in de auto achterblijven. Met radarsensoren detecteert het systeem beweging op de achterbank en alarmeert de bestuurder als hij de auto verlaat zonder de kinderen mee te nemen.

Het ccNC-systeem (Connected Car Navigation Cockpit) combineert een gebogen 12,3-inch instrumentenpaneel met een 12,3-inch infotainmentscherm. Het systeem omvat 'Over-The-Air' (OTA) software-updates, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, stemherkenning met generatieve AI én een audiosysteem van BANG & OLUFSEN met maximaal veertien luidsprekers.

De head-up display (HUD) projecteert essentiële rijinformatie direct op de voorruit. De 12-inchprojectie is volgens Hyundai ook bij daglicht goed zichtbaar en toont informatie over onder meer autonoom rijden, waarschuwingen over de situatie achter en naast de auto en de actuele snelheid.

Ook nieuw zijn onder meer een digitale binnenspiegel, digitale buitenspiegels, gecombineerd met een geïntegreerd camerasysteem (Built-in Cam 2 Plus). Het geïntegreerde vingerafdrukherkenningssysteem verhoogt volgens Hyundai zowel het gebruiksgemak als de veiligheid. Door biometrische authenticatie in combinatie met het hoogwaardige audio-, video-, navigatie- en telematicasysteem (AVNT) kan de gebruiker zich snel identificeren voor toegang tot, starten en rijden van de auto en elektronische betalingen. Daarmee vervangt het systeem de noodzaak van pincodes en een Smart Key.

V2L en connectiviteit

Net als de batterij-elektrische modellen van Hyundai is ook de NEXO voorzien van een Vehicle-to-Load-functie (V2L), waarmee elektrische apparaten zowel in als buiten de auto stroom kunnen gebruiken uit de batterij van de NEXO. Daarvoor is in de middenconsole een stroomaansluiting geplaatst. Ook aan de buitenzijde van de auto is zo'n aansluiting waaraan gebruikers zonder adapter apparaten kunnen aansluiten.