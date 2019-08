Hyundai

Hyundai NEXO en IONIQ succesvol bij botsproeven

13 augustus 2019 | De Hyundai NEXO is door het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) in de Verenigde Staten bekroond met de maximale veiligheidsscore. Tevens is de veiligheid van de Hyundai IONIQ opnieuw getest door EuroNCAP. Het ingrijpend verbeterde model behoudt zijn vijf sterrennotering, nadat de IONIQ in 2016 door het Europese veiligheidsinstituut al werd uitgeroepen tot 'Best in Class'.