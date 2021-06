Hyundai

Hyundai neemt Boston Dynamics over

21 juni 2021 | Hyundai wil graag zijn aanwezigheid in de groeiende robotindustrie verder versterken en heeft een meerderheidsbelang verworven in Boston Dynamics. Door deze deal is Hyundai nu voor 80 procent eigenaar van de Amerikaanse robotfabrikant, 20 procent van de aandelen blijft in handen van het Japanse Softbank.

