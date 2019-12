Hyundai maakt prijs nieuwe i10 bekend

10 december 2019 | Hyundai heeft de prijzen van de nieuwe i10 bekendgemaakt. De nieuwe A-segmentauto wordt in Nederland aangeboden voor een vanafprijs van 12.995 euro. De nieuwe i10 is verkrijgbaar met keuze uit drie uitvoeringsniveaus: i-Drive, Comfort en Premium. Ook kunnen klanten kiezen voor de i10 met Smart Pack (meerprijs: 1.095 euro) dat een aantal interessante voorzieningen toevoegt. De nieuwe i10 verschijnt begin 2020 in de showroom.

Hyundai levert de geheel nieuwe i10 standaard met een 1,0-liter MPi-driecilinder benzinemotor met 49 kW (67 pk) en 96 Nm aan koppel. Er is keuze uit een handgeschakelde vijfversnellingsbak en een vijftrapsautomaat (AMT, gerobotiseerde handbak). Ten opzichte van een conventionele automaat is een AMT lichter en belooft deze automaat minder wrijving met als gevolg een lager brandstofverbruik.

De basisversie i-Drive is uitgevoerd met specificaties onder andere een bandenspanningcontrolesysteem (TPMS), Blue start-/stopsysteem, centrale deurvergrendeling, cruise control met snelheidslimiet, eCall (Emergency Call), elektrisch bedienbare ramen vóór, Lane Keeping Assist (LKA), een in hoogte verstelbaar stuurwiel en een Supervision-cluster (3,5-inch TFT).

De i10 in Comfort-uitvoering van € 14.995,- voegt daar onder meer het volgende aan toe: airconditioning, 8-inch display audio met Apple CarPlay en Android Auto (voorbereiding), Bluetooth met spraakherkenning, elektrisch verstelbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, DAB+, getint glas, Hill-start Assist Control (HAC), luidsprekers achter, mistlampen vóór en een stuurwiel met audiobediening.

Het Smart Pack van € 1.095,- maakt de nieuwe i10 completer. Dit optionele pakket is alleen verkrijgbaar op de Comfort en biedt onder meer een navigatiesysteem, de smartphone-app Bluelink en LIVE Services, Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) en de achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen.

De meest luxe versie is de i10 in Premium-uitvoering (€ 16.795,-). Deze versie heeft alles te bieden, zoals een 8-inch navigatiesysteem met Apple CarPlay, achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen, volautomatische airconditioning, bochtenverlichting (statisch), draadloos opladen van de smartphone (geschikt voor bepaalde smartphones), elektrisch bedienbare ramen achter, de smartphone-app Bluelink en de keuze uit twee interieurafwerkingen in verschillende kleuren.

Een overzicht van de prijzen:

1.0 MPI 5MT i-Drive € 12.995,-

1.0 MPI 5MT Comfort € 14.995,-

1.0 MPI 5MT Premium € 16.795,-

1.0 MPI 5MT Comfort 5-zits € 15.595,-

1.0 MPI 5AT Comfort 5-zits € 16.795,-

Klanten kunnen kiezen uit tien exterieurkleuren, waaronder drie nieuwe tinten: Dragon Red, Brass en Aqua Turquoise. De andere exterieurkleuren zijn: Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red en Slate Blue. Het optionele two-tone dak - in Black of Red - maakt het voor klanten mogelijk om nog meer te personaliseren. In totaal zijn er 22 verschillende kleurencombinaties mogelijk.

De i10 is er naar keuze met vier of vijf zitplaatsen en de inzittenden profiteren van meer ruimte dankzij een toegenomen wielbasis. Hyundai heeft het gordelpunt verlaagd (voorin met 11 mm en achter met 13 mm), zodat de bestuurder beter zicht heeft rondom de auto. In combinatie met smallere C-stijlen ontstaat in het algemeen een beter zicht rondom, handig tijdens bijvoorbeeld inparkeren.

De bagageruimte is met een inhoud van 252 liter een van de grootste in het A-segment. De tildrempel is met 29 mm verlaagd, waardoor het eenvoudiger is om bagage in de kofferbak te plaatsen. Een bagageruimte met dubbele bodem en een in delen neerklapbare achterbank maken het meenemen van bagage nog eenvoudiger.

De nieuwe i10 is leverbaar met een achteruitrijcamera die de bestuurder ondersteunt tijdens het parkeren. Zodra de achteruitversnelling is geselecteerd, ziet de bestuurder op de multimediadisplay in het dashboard in welke richting de i10 stuurt.

De nieuwe generatie i10 is voorzien van de nieuwste versie van Hyundai SmartSense, dat diverse actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen bundelt. Onder meer Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), dat gebruikmaakt van de radarsensor aan de voorzijde van de i10 om behalve voorliggers ook voetgangers te signaleren, en High Beam Assist (HBA), dat automatisch schakelt tussen dim- en grootlicht voor beter zicht op de weg zonder tegenliggers te verblinden. De nieuwe Hyundai i10 is verder uitgerust met Driver Attention Warning (DAW), Lane Keep Assist System (LKAS) én Speed Limit Warning (ISLW).