Hyundai maakt draadloos opladen mogelijk

3 januari 2019 | Hyundai presenteert een draadloos oplaadsysteem voor elektrische auto's in combinatie met autonoom parkeren. Het systeem maakt het mogelijk dat de auto volledig zelfstandig kan parkeren. Eenmaal opgeladen verplaatst de auto zich met behulp van Automated Valet Parking System (AVPS) volledig autonoom naar een andere lege parkeerplaats.

Hyundai profileert zich steeds nadrukkelijker als innovatief automerk en wil een leidende rol spelen wat betreft autonoom rijden. Het merk loopt voorop met batterij-elektrisch aangedreven auto's zoals de KONA Electric en IONIQ Electric en speelt een leidende rol op het gebied van waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. Het aantal elektrische auto's neemt gestaag toe en daarmee ook de wachttijden bij oplaadlocaties. Het draadloze oplaadsysteem van Hyundai in combinatie met autonoom parkeren biedt een mogelijke oplossing voor overvolle parkeerplaatsen en onnodig lange wachttijden bij oplaadlocaties.

Wanneer de auto via een app op de smartphone opdracht heeft gekregen om te gaan opladen, rijdt deze autonoom naar een onbezette draadloze laadlocatie. Zodra de auto volledig is opgeladen, verplaatst hij zich met behulp van AVPS volledig autonoom naar een andere lege parkeerplaats waardoor andere auto's gelegenheid krijgen om te laden. Wanneer de bestuurder de auto oproept, keert deze autonoom terug naar de locatie van de bestuurder.

Het totale proces wordt mogelijk gemaakt door continue communicatie tussen de elektrische auto, de parkeerfaciliteit, het oplaadsysteem en de chauffeur. De parkeerfaciliteit zendt informatie over lege parkeerplaatsen en oplaadstations uit, terwijl het oplaadsysteem de laadstatus van de auto realtime bijhoudt.

De ontwikkeling van zelfrijdende rijdende auto's gaat snel. Hyundai werkt hard aan de zelfstandig rijdende Hyundai Level 4. Om deze auto autonoom te laten rijden is feitelijk geen menselijke interactie meer nodig. Hyundai wil zijn zelfrijdende auto Level 4 in 2025 op de markt brengen. Level 4 betekent dat de automatische piloot van de auto in staat is het voertuig in bijna elk mogelijk scenario te besturen, behalve in zeer slecht weer. Als de omstandigheden het toelaten kan de chauffeur de 'autopilot' inschakelen en hoeft hij vervolgens niet meer te letten op de besturing.