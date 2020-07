Hyundai levert vrachtwagens met brandstofcel

7 juli 2020 | Hyundai ziet een grote toekomst weggelegd voor waterstof-elektrische aandrijflijnen in zwaar transport, zoals vrachtwagens en schepen. Waterstof wordt al gebruikt door de industrie en de hoop van Hyundai is dat dat alleen maar zal toenemen. Nadat Hyundai in 2012 de allereerste in serie geproduceerde personenauto op waterstof presenteerde, gaat het nu ook als eerste automerk ter wereld op grote schaal vrachtwagens op waterstof fabriceren: de Hyundai H2 Xcient. De eerste vrachtwagens met brandstofcel staan op het punt Europa te betreden en de planning is dat de eerste exemplaren binnen enkele jaren ook in Nederland zullen rijden.

Zwitserland heeft de primeur. Daar zullen de komende vijf jaar 1.600 Hyundai's H2 Xcient worden geleverd. De eerste tien exemplaren zijn onderweg en arriveren binnenkort in het Alpenland. Deze waterstof-elektrische vrachtwagens gaan onder meer de bevoorrading van grote supermarktketens in Zwitserland voor hun rekening nemen. Een eigen netwerk van vulstations moet ervoor zorgen dat de trucks van waterstof worden voorzien. De Zwitserse overheid subsidieert de waterstofplannen door transporteurs die overschakelen op schoon vervoer fiscale voordelen te bieden.

Waterstoftechnologie is met name geschikt voor vrachtwagens omdat zij de ruimte hebben voor de grote tanks. Omdat Hyundai de waterstoftanks op een slimme manier achter de cabine van elke waterstoftruck plaatst, blijft de laadruimte intact. Twee 95 kW parallel gemonteerde brandstofcellen en zeven waterstofreservoirs met in totaal een opslagcapaciteit van circa 34 kg waterstof zorgen voor een actieradius van ongeveer 400 kilometer. Het tanken van waterstof duurt niet langer dan 20 minuten.

Hyundai Hydrogen Mobility leaset de waterstoftrucks H2 Xcient aan transport- en logistieke bedrijven. Elke waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagen zorgt voor een reductie van ongeveer 65 ton CO2 per jaar. Het doel is om tegen 2025 zo'n 1.600 van dergelijke milieuvriendelijke vrachtwagens op de weg te hebben. De eerste 50 exemplaren worden nog dit jaar uitgeleverd aan Zwitserland. Voor de productie van de benodigde groene waterstof zorgt Hydrospider, een joint venture tussen wereldmarktleider op het gebied van industriële gassen Linde, het waterstofbedrijf H2 Energy en de waterkrachtcentrale bij Gösgen in het Zwitserse Alpiq.

Bij de ruim 100 jaar oude waterkrachtcentrale heeft het samenwerkingsverband Hydrospider onlangs de grootste elektrolyse-installatie van Zwitserland in gebruik genomen voor de productie van groene waterstof. Het water wordt gescheiden in waterstof en zuurstof met elektriciteit die ter plaatse wordt opgewekt met behulp van 100 procent waterkracht. De fabriek van Hydrospider zal jaarlijks ongeveer 300 ton waterstof produceren. Men verwacht daarmee 50 vrachtwagens of 1.700 personenauto's te kunnen voorzien van milieuvriendelijke waterstof. Om één waterstoftankstation kosteneffectief te maken, zijn 15 vrachtwagens met een brandstofcel nodig.

De realisatie van een infrastructuur van waterstoftankstations voor waterstof-elektrisch aangedreven trucks in Zwitserland, stations met een capaciteit van 350 bar, biedt ook kansen om het netwerk voor waterstof-elektrische personenauto's zoals de Hyundai NEXO verder uit te breiden.

Voor de verduurzaming van zijn modellen en de verdere ontwikkeling van innovatieve mobiliteit trekt de Hyundai Motor Group de komende jaren maar liefst 87 miljard dollar uit. Waterstoftechnologie speelt een belangrijke rol. Behalve de productie van waterstof-elektrische personenauto's als de NEXO wil Hyundai brandstofcelsystemen integreren in de transportsector. Hyundai mikt op de levering van 200.000 brandstofcelsystemen per jaar in 2030 en zet in op de productie van 500.000 waterstof-elektrische voertuigen per jaar.

Hoewel de H2 Xcient zijn eerste kilometers nog moet afleggen, denkt Hyundai nu al na over nieuwe, nog efficiëntere ecovriendelijke trucks voor nog zwaarder werk. Zo presenteerde Hyundai onlangs de HDC-6 NEPTUNE Concept, een studiemodel van een waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagen. De HDC-6 NEPTUNE Concept is een doorontwikkelde versie van de H2 Xcient en dus ook uitgerust met een brandstofcel. Voor het exterieur van de HDC-6 NEPTUNE Concept liet de ontwerpafdeling van Hyundai zich inspireren door de gestroomlijnde treinstellen uit de jaren dertig met hun Art Deco-stijl.

Hyundai geeft specs Santa Fe 2020 vrij

30 juni 2020

Hyundai toont Vision T

26 juni 2020

Hyundai start productie i10 N Line

25 juni 2020

Hyundai onthult nieuwe Santa Fe 2020

3 juni 2020