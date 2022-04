Hyundai legt zich toe op V2X

Behalve voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet helpt de energie die is opgeslagen in elektrische auto's ook bij het beheren van de energievraag tijdens piekuren. Hyundai voert momenteel in Nederland en Duitsland twee V2X-pilots uit met Hyundai's IONIQ 5 die zijn aangepast voor V2G-technologie.

Door de integratie van elektrische auto's in het elektriciteitsnet, kan het energielandschap drastisch veranderen. Niet alleen hebben eigenaren van een elektrische auto met V2G-technologie de mogelijkheid actief bij te dragen aan de stabilisatie van hun lokale elektriciteitsnet, ook kan V2G een sterke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

Het elektriciteitsnet verstrekt energie die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon of wind, rechtstreeks aan gebruikers. Dankzij V2G kan deze duurzame energie worden opgeslagen in elektrische auto's, om pas weer te worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet wanneer duurzame energie simpelweg niet kan worden opgewekt, bijvoorbeeld 's nachts, of als er geen wind is, of op piekmomenten.

Om V2G te kunnen ondersteunen moet een elektrische auto zijn uitgerust met de juiste hardware, waaronder een bidirectionele lader die elektriciteit van en naar het batterijpakket laat stromen. Ook dient een auto te beschikken over de juiste software. Aangezien slechts een bepaald percentage van de batterijcapaciteit vwordt gebruikt om te rijden, kan de resterende opgeslagen energie worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.