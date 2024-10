Hyundai lanceert N Virtual Cup

De Hyundai N Virtual Cup komt voort uit de successen die Hyundai boekt in de autosport. Onlangs won Hyundai voor de vierde keer op rij de TCR-klasse tijdens de Nürburgring 24H. Bovendien heeft de IONIQ 5 N wereldwijd erkenning gekregen. De Hyundai N Virtual Cup combineert de toewijding van Hyundai N aan sportief autorijden met de wereld van simracing. Het simracingtoernooi vindt plaats op het bekende Assetto Corsa-videospelplatform, dat bekendstaat om zijn realistische race-ervaring.

Toernooi-indeling en prijzen

Voor het simracingtoernooi zijn diverse Hyundai-modellen beschikbaar, onder meer de IONIQ 5 N, i20 N, i30 N en de Elantra N TCR. Deze laatste won wereldwijd alleen al in 2023 tien titels en is ook beschikbaar als raceauto in het nieuwe simracing computerspel Assetto Corsa EVO, dat in 2025 uitkomt.

Het toernooi begint met kwalificaties in vier regio's: Korea, de Verenigde Staten, Europa en China. De prekwalificatieronden vinden online plaats van 21 oktober tot 11 november 2024, waarbij de veertig beste spelers uit de vier regio's worden geselecteerd. Uit die 160 deelnemers worden vervolgens in de regionale kwalificaties, die duren van 20 november tot 1 december, de beste twintig spelers per regio geselecteerd. De halve finales voor deze tachtig gekwalificeerde spelers vinden online plaats van 7 tot 15 december. Daarna gaan de spelers in de top vijf per regio door naar de wereldfinale. Die vindt offline plaats op 11 januari 2025 in Korea. De totale prijzenpot bedraagt $ 100.000, waarvan de Hyundai N Virtual Cup-winnaar $ 20.000 ontvangt.