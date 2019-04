Hyundai

Hyundai lanceert modulair platform

9 april 2019 | Hyundai lanceert een volledig nieuw platform. Het betreft een modulaire bodemplaat die als basis moet dienen voor verschillende (nieuwe) aandrijflijnen en veiligheidstechnologie├źn. De eerste Hyundai met het nieuwe, modulaire platform is de Sonata. Deze middenklasser komt later dit jaar op de Amerikaanse markt. Vanaf 2020 verschijnen in Europa de eerste Hyundai's met het nieuwe platform.