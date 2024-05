Hyundai lanceert Connected Mobility

'Bij Hyundai willen we onze klanten op hun wenken bedienen. Dat doen we op alle mogelijke manieren en daarbij worden we gedreven door een voortdurend streven naar de oplossingen van morgen', aldus Marcus Welz, Managing Director van Hyundai Connected Mobility. 'Hyundai Connected Mobility is ons strategische antwoord op de groeiende vraag van onze klanten naar meer verbonden, toegankelijke en gepersonaliseerde diensten.'

Drie hoofdpijlers

De portfolio van Hyundai Connected Mobility bestaat uit drie hoofdpijlers: mobiliteitsdiensten, connected car-diensten en datagestuurde digitale diensten.

Hyundai Connected Mobility speelt in op de toenemende vraag van klanten naar flexibele gebruiksmodellen. Dat gebeurt via MOCEAN, het mobiliteitsservicemerk van Hyundai. Auto-abonnementen zijn een aantrekkelijk alternatief voor het kopen of leasen van een Hyundai. Met MOCEAN Subscription, het wereldwijde Mobility-as-a-Service-merk (MaaS) van Hyundai, biedt Hyundai zijn klanten geheel digitaal toegang tot auto's waardoor er geen papierwerk meer aan te pas komt. Abonnementsmodellen zijn van cruciaal belang om nieuwe klanten aan te trekken.

De connected car-technologieën van Hyundai Connected Mobility zorgen ervoor dat klanten altijd verbonden zijn met hun auto. De oplossingen omvatten het ingebouwde platform Hyundai Bluelink en nieuwe diensten die gebruikmaken van de technologie van softwaregedefinieerde voertuigen (SDV's). Hyundai wil drie verschillende Bluelink-servicepakketten lanceren om zo tegemoet te komen aan elke klantbehoefte, waaronder Bluelink Lite dat gedurende de gehele levenscyclus van het voertuig beschikbaar zal zijn. Daarnaast concentreert Hyundai zich op meer geavanceerde abonnementsdiensten met functies die toegevoegde waarde bieden.

Nieuwe klantgerichte diensten

Bovendien zullen digitale diensten een belangrijke rol spelen in de manier waarop klanten de voordelen van softwaregedefinieerde voertuigen ervaren. Behalve het regelmatig aanbieden van Over-The-Air (OTA) infotainmentsoftware-updates wil Hyundai ook nieuwe klantgerichte diensten lanceren. Denk aan toepassingen als Features-on-Demand (FOD's) en Vehicle-to-Everything (V2X), waaronder Vehicle-to-Grid (V2G) en Vehicle-to-Load (V2L), en geavanceerde oplossingen voor parkeren en slim opladen.

Met Hyundai Connected Mobility wil Hyundai veranderingen in de voortdurende transformatie van de auto-industrie kunnen blijven stimuleren. Deze strategische benadering van software en diensten vereist een organisatorische verschuiving. Hyundai Connected Mobility profiteert van de nabijheid van klanten en hun feedback en Hyundai Motor Europe maakt gebruik van zijn productexpertise.