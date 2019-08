Hyundai laadt van zonnepaneel

8 augustus 2019 | Hyundai presenteert zijn eerste auto met hybride-aandrijving en een Solar Roof Charging systeem. Dankzij deze technologie biedt zonne-energie extra elektrische energie voor de batterij. Hierdoor neemt de brandstofefficiency toe, vermindert de CO2-emissie en wordt de actieradius groter. Het systeem maakt zijn debuut op de nieuwe Hyundai Sonata Hybrid. De komende jaren zal Hyundai de technologie uitrollen over meer modellen.

Het systeem bestaat uit een structuur van silicone zonnepanelen op het dak van de auto. Ze kunnen volgens Hyundai de batterij met 30 tot 60 procent per dag opladen, ook tijdens het rijden. Met zes uur per dag laden met zonnestroom kan het rijbereik van een hybride-auto in theorie op jaarbasis met 1.300 kilometer toenemen.

Het systeem omvat niet alleen zonnepanelen maar ook een omvormer die de opgewekte zonne-energie omzet naar een voltage om de batterij op te laden. Hyundai heeft ook het design van het Solar Roof Charging systeem de nodige aandacht gegeven.

Aanvankelijk zal het systeem vooral een ondersteunende rol vervullen voor het opladen van de batterij, maar in de toekomst opent het perspectieven om voertuigen helemaal zonder fossiele brandstoffen te laten rijden.

De nieuwe Sonata Hybrid krijgt als eerste auto Active Shift Control (ASC) transmissietechnologie, die is ontwikkeld om het optimale te halen uit de hybride-aandrijving qua efficiency en rijdynamiek. Uitgekiende software belooft voor een 30 procent kortere schakeltijd en zeer soepel overschakelen van de 6-traps automaat die specifiek is ontworpen voor hybride-aandrijflijnen. Verder heeft de Sonata Hybrid een Smartstream G2.0 GDi HEV krachtbron. Het is ook het eerste model van Hyundai met een 'Digital Key' functie die is te activeren via een smartphone app.

De nieuwe Sonata is al leverbaar in Korea en komt binnenkort ook in Noord-Amerika op de markt. Hyundai heeft momenteel nog geen plannen om de verkoop van dit model naar de Europese markt uit te breiden, maar bekijkt wel de mogelijkheid om het Solar Roof Charging systeem op andere modellen beschikbaar te maken.