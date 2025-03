Hyundai kondigt INSTEROID aan

De naam INSTEROID is een samentrekking van 'INSTER' en 'STEROID' en weerspiegelt de jeugdige en zeer gespierde aard van de conceptauto. Als basis diende de reguliere INSTER.

De conceptauto is ontworpen om de band van elektrische auto's te versterken. De INSTEROID, voorzien van een op race-spelletjes geïnspireerde styling, is onder meer uitgerust met 21-inch wielen, een prominente achterspoiler en diffuser, luchtroosters in de wielkasten, krachtige remmen en Signature Pixel LED's. Elk detail, zoals ook de uniek vormgegeven bedieningsknoppen en het uitgesproken design van het instrumentenpaneel in het interieur, weerspiegelen zijn unieke karakter en dragen bij aan zijn opvallende uiterlijk.

De INSTEROID toont de visie van het ontwerpteam van Hyundai: een spannend element in het aanbod, dat de esthetiek van computerspelletjes combineert met echte techniek om een voertuig te creëren dat zo uit een spel zou kunnen komen.