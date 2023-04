Hyundai Kona

Hyundai Kona nu te bestellen

3 april 2023 - Hyundai heeft de orderboeken voor de nieuwe KONA geopend. Klanten kunnen zowel de KONA Mild-Hybrid als de KONA Hybrid per direct bestellen. De eerste exemplaren van de compacte SUV verschijnen deze zomer in de showroom. De KONA Electric volgt later dit jaar, maar is al wel te reserveren. De prijzen van de KONA Mild-Hybrid beginnen bij 29.995 euro. De vanafprijs van de KONA Hybrid Comfort bedraagt 33.995 euro.