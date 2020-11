Hyundai en Kia sluiten zich aan bij IONITY

5 november 2020 | Hyundai en zustermerk Kia hebben zich aangesloten bij IONITY, een groot Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto's. Met deze deelname, als strategisch partner en aandeelhouder, aan deze joint venture draagt Hyundai bij aan uitbreiding van de laadinfrastructuur langs de Europese snelwegen en geeft het de acceptatie van emissievrije mobiliteit een nieuwe impuls.

Het laadnetwerk van IONITY hanteert de Europese laadstandaard CCS (Combined Charging System). Omdat het netwerk gebruikmaakt van 100 procent hernieuwbare energiebronnen, kunnen bestuurders van elektrische voertuigen zoals de Hyundai KONA Electric en de IONIQ Electric behalve volledig emissievrij ook CO2-neutraal reizen. Dit is een belangrijke stap om van elektrische mobiliteit een succes te maken in Europa.

'Voor Hyundai en Kia betekent een optimale product- en klantbeleving het zorgen voor gemak en tijdwinst. Door te investeren in IONITY maken we nu deel uit van een van de meest uitgebreide laadnetwerken van Europa', zegt Thomas Schemera, Executive Vice President en hoofd Product Division van Hyundai Motor Group. 'Wij reiken onze klanten graag oplossingen aan om de overstap naar milieuvriendelijke mobiliteit nog eenvoudiger te maken.'

'Met de deelname van Hyundai en Kia verwelkomen we een nieuwe, toegewijde partner met internationale ervaring op het gebied van elektrische mobiliteit', aldus Michael Hajesch, CEO van IONITY. 'Vanaf nu streven we er samen naar mensen zo goed en zoveel mogelijk voor te lichten over de vele mogelijkheden op het gebied van groene mobiliteit. Zo willen we van elektrisch rijden, en dan vooral over grote afstanden, het nieuwe normaal te maken.'

IONITY werd opgericht in 2017 en is een joint venture van BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group met Audi en Porsche. Een laadstation van IONITY bestaat uit gemiddeld vier moderne laadpunten met elk een toplaadvermogen van 350 kW. Zo profiteren bestuurders van huidige en toekomstige generaties elektrische auto's tijdens hun reis van maximale laadsnelheden.

