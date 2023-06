Hyundai kan laden zonder pas

De authenticatie die nodig is om de laadsessie te starten, vindt automatisch en rechtstreeks plaats tussen de auto en het laadpunt, zonder dat daarvoor een laadpas of een speciale app op de smartphone vereist is. Wanneer Plug & Charge nog niet is geactiveerd, dient de berijder van een IONIQ 6 deze functie eerst in te schakelen in zijn Charge myHyundai-account. Activatie van Plug & Charge vindt vervolgens automatisch plaats wanneer de auto voor het eerst wordt aangesloten op een Plug & Charge-oplaadpunt.

Voor de werking moeten zowel het laadpunt als de auto geschikt zijn voor Plug & Charge. De IONIQ 6 is de eerste EV van Hyundai waarbij dit het geval is. In een later stadium wordt Plug & Charge beschikbaar voor meerdere elektrische Hyundai's, waaronder de IONIQ 5 en de nieuwe KONA Electric. Omdat handmatige authenticatie met een app of laadpas niet meer nodig is, wordt behalve het opladen ook het betalen nog eenvoudiger.

ISO 15118 is de communicatiestandaard achter Plug & Charge, dat communicatie tussen een elektrische auto en de laadpaal mogelijk maakt. Hierdoor kunnen EV-rijders hun elektrische auto's opladen bij diverse laadstations, zonder zich zorgen te hoeven maken over compatibiliteit. Deze standaardisatie zorgt ook voor een betere samenwerking tussen autofabrikanten en laadstationaanbieders, wat de prestaties en functionaliteit van Plug & Charge verbetert.

Charge myHyundai, de oplaadservice speciaal voor berijders van een elektrische Hyundai, biedt meer dan 500.000 laadpunten in 30 Europese landen. Met de Charge myHyundai-app kan de berijder van een elektrische Hyundai zoeken naar oplaadpunten, diverse filteropties toepassen (zoals type stekker, laadsnelheid, toegangstype) en actuele updates ontvangen over laadtarieven en de beschikbaarheid van laadpunten.