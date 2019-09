Hyundai investeert in IONITY

9 september 2019 | Hyundai en zustermerk Kia gaan investeren in IONITY, een internationaal samenwerkingsverband van autofabrikanten, en een hoofdrol spelen bij de uitbreiding van het aantal snellaadstations voor elektrisch aangedreven auto's (EV's).

Het besluit om tot het samenwerkingsverband toe te treden biedt de berijders van elektrische Hyundai's en Kia's in Europa diverse voordelen. Vanaf modeljaar 2021 worden de elektrische auto's van Hyundai / Kia namelijk voorzien van oplaadsystemen van 800 volt, zodat berijders optimaal kunnen profiteren van het laadvermogen van IONITY dat 350 kW bedraagt. Klanten kunnen dan optimaal gebruikmaken van IONITY's snellaadfaciliteiten, inclusief de mogelijkheid om digitaal te betalen om de laadtijd belangrijk te bekorten en lange reizen gemakkelijker te maken.

De joint venture IONITY is in 2017 opgericht door BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en Volkswagen Group met Porsche AG. Sindsdien is het oplaadnetwerk uitgegroeid tot bijna 140 snellaadstations in Europa, met nog eens vijftig in aanbouw. Het systeem van IONITY kenmerkt zich door een laadvermogen van tot wel 350 kW en de toepassing van de universele oplaadstandaard CCS (Combined Charging System), zodat vrijwel alle EV's zijn aan te sluiten op de snelladers van IONITY.

IONITY breidt zijn netwerk van snelladers uit tot vierhonderd in 2020, zodat langs de belangrijkste Europese snelwegen gemiddeld elke 120 kilometer een IONITY-snellaadstation is te vinden. De dekking van de Europese markt en de merkneutrale benadering moeten de aantrekkingskracht en de bereikbaarheid van elektrisch aangedreven auto's vergroten, zowel voor huidige als toekomstige EV-rijders.

De investering in IONITY benadrukt Hyundai's voortdurende streven om toonaangevend en richtingbepalend te zijn voor een samenleving met een lage CO2-uitstoot. In het kader daarvan lanceert Hyundai tot in 2025 maar liefst 44 milieuvriendelijke modellen. Hyundai / Kia maakt van de deelname in IONITY gebruik om zijn klanten een innovatievere ervaring te bieden, met een nog betere elektrische mobiliteit.

Hyundai krijgt een aandeel in IONITY dat even groot is als dat van de oprichters BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en Porsche AG. IONITY is opgericht in 2017 en gevestigd in München. Het is een joint venture van BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, de Volkswagen Group met Audi en Porsche en nu dus ook Hyundai. De missie van IONITY is het opbouwen van een uitgebreid, betrouwbaar en krachtig snellaadnetwerk voor elektrische auto's in geheel Europa. Daarmee wordt het ook met elektrische auto's mogelijk en gemakkelijker om lange reizen te maken. IONITY beschikt dankzij de samenwerkende partners over aantrekkelijke oplaadlocaties langs de belangrijkste snelwegen in heel Europa. IONITY is een internationaal geregistreerd handelsmerk. www.ionity.eu