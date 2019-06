Hyundai investeert in Aurora

13 juni 2019 | Hyundai wil een leidende rol spelen op het gebied van autonoom rijden. Om de ontwikkeling van autonome voertuigtechnologie├źn te versnellen, heeft Hyundai aangekondigd te investeren in technologiebedrijf Aurora. Hyundai wil in 2021 zelfrijdende auto's Level 4 op de markt brengen.

De investering zal het strategische partnerschap dat de bedrijven in 2018 sloten verder versterken. Hyundai en Aurora werken sinds vorig jaar samen aan technologieën op het gebied van autonoom rijden. Onder meer voor de waterstof-elektrisch aangedreven Hyundai NEXO, die sinds de zomer van 2018 ook in Nederland op de markt is. Met de investering van Hyundai in Aurora geven de twee concerns het startsein voor de bouw van een innovatief platform voor een uitgebreide range autonoom rijdende modellen van Hyundai.

Het systeem Aurora Driver voor zelfrijdende auto's omvat diverse camera's, LIDAR (lasertechnologie) en sensoren om autonoom rijden mogelijk te maken. Met de integratie van Aurora Driver in Hyundai-modellen zal het vermogen van de voertuigen om te monitoren, te reageren en zich aan te passen aan een steeds wisselende rijomgeving verder verbeteren.

Hyundai's samenwerking met Aurora maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van beide partijen om leidinggevend te zijn wat betreft autonoom rijden. De autonoom rijdende auto's die aan de Level 4-standaard voldoen, kunnen onder bepaalde omstandigheden rijden zonder menselijke input of toezicht. Het doel van de samenwerking is om autonoom rijden snel, op grote schaal en op een veilige wijze wereldwijd te introduceren.

In 2017 demonstreerde Hyundai met zijn Autonomous IONIQ met succes autonome rijtechnologieën in de stedelijke omgeving van Las Vegas. Ook legden enkele exemplaren van Hyundai's waterstofauto NEXO, uitgerust met Level 4 autonome rijtechnologie, zelfstandig een succesvolle rit van maar liefst 190 kilometer af van Seoul naar Pyeongchang. Het was voor het eerst dat een praktijkdemonstratie met waterstofauto's met Level 4 autonome rijtechnologie werd voltooid.

Hyundai wil in 2021 zelfrijdende auto's Level 4 op de markt brengen. De investering in Aurora betekent dat Aurora's technologie beschikbaar wordt voor Hyundai-modellen die speciaal ontwikkeld zijn voor autonoom rijden in zogenoemde smart cities.