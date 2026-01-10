Hyundai introduceert STARIA

De STARIA Electric is ontworpen volgens Hyundai's 'Inside-Out' designfilosofie. Het exterieur behoudt het kenmerkende one-curve-silhouet van de STARIA, aangevuld met EV-specifieke designelementen zoals een gesloten voorzijde, strakke oppervlakken en een doorlopende horizontale lichtsignatuur. Een vlakke vloer, royale afmetingen en grote glasoppervlakken creëren een open, lounge-achtig interieur met veel licht en bewegingsvrijheid. Dankzij flexibele stoelconfiguraties is de STARIA Electric geschikt voor dagelijks gezinsgebruik, professioneel personenvervoer en vrijetijdsactiviteiten.

In combinatie met een krachtige elektrische aandrijflijn en geavanceerde 800 volt-laadtechnologie vertaalt het model deze eigenschappen naar het tijdperk van elektrische mobiliteit. Als onderdeel van Hyundai's elektrificatiestrategie maakt de STARIA Electric elektrisch rijden praktisch, comfortabel en écht bruikbaar voor een brede doelgroep.

Belangrijkste technische kenmerken

800 volt-architectuur voor ultrasnel DC-laden (10-80% in ca. 20 minuten)

Hoogcapaciteitsaccu van 84 kWh met een theoretische WLTP-actieradius tot 400 km

Elektromotor van 160 kW (218 pk) voor soepele en krachtige prestaties

Trekgewicht tot 2.000 kg (geremd)

Vehicle-to-Load (V2L), krachtige USB-C-poorten van 100 W en Digital Key

Technologie en veiligheid

Het interieur is voorzien van twee 12,3-inch displays, Hyundai's nieuwste ccNC-infotainmentsysteem, draadloze Apple CarPlay™ en Android Auto™, Over-The-Air (OTA) updates en Vehicle-to-Load (V2L)-functionaliteit. Daarnaast is de STARIA Electric uitgerust met een uitgebreid pakket Hyundai Smart Sense-rijassistentiesystemen, met onder meer:

Forward Collision-Avoidance Assist

Lane Keeping Assist & Lane Following Assist

Highway Driving Assist

Smart Cruise Control & Intelligent Speed Limit Assist

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

Surround View Monitor & Rear Cross-Traffic Assist

Driver Attention Warning en automatische grootlichtassistent

Aandrijflijn en prestaties

De 800 volt-architectuur, bekend van de IONIQ 5, IONIQ 6 en IONIQ 9, maakt snelladen en consistente vermogensafgifte mogelijk. De laadtechnologie koppelt hoge vermogensoverdracht aan minimale warmteontwikkeling, bedoeld voor herhaald snelladen en lange ritten.

De 160 kW (218 pk) sterke elektromotor drijft de voorwielen aan. Verbeteringen aan de ophanging en extra geluidsisolatie verhogen het comfort, vooral op snelwegen en bij langere ritten. Geoptimaliseerde voor- en achterwielophanging beloven stabiliteit en rijcomfort, ook bij wisselende belading. Het maximale trekgewicht bedraagt 2.000 kg (geremd).

Marktintroductie

De productie start in Hyundai's fabriek in Ulsan (Zuid-Korea). De STARIA Electric komt in de eerste helft van 2026 op de markt in Europa en Korea, gevolgd door andere regio's. Hyundai maakt in een later stadium bekend welke variant van de STARIA Electric op de Nederlandse markt wordt geïntroduceerd.