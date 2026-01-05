Hyundai introduceert nieuwe Nexo

Met het nieuwe designthema 'Art of Steel' onderstreept Hyundai de kracht en veelzijdigheid van staal. Het robuuste, maar gestroomlijnde uiterlijk straalt zowel verfijning als functionaliteit uit. Details zoals de horizontale lijnen in de portieren en de karakteristieke 'HTWO'-verlichting geven de NEXO een herkenbare waterstofauto-identiteit. De NEXO is leverbaar met keuze uit zes kleuren, waaronder het nieuwe Goyo Copper Pearl - een diep, warm metallic lak die verwijst naar de Koreaanse designfilosofie. Dankzij een drielaags lakafwerking verandert de kleur subtiel met de lichtinval.

In de cabine is veel aandacht besteed aan zitcomfort, bruikbare opbergruimte en een open gevoel. De Premium Relaxation Seats op de eerste rij bieden beensteunen en meer ruimte voor de passagiers achterin. De tweede zitrij profiteert van meer hoofd- en schouderruimte. De achterportieren openen nu verder, wat de instap vergemakkelijkt.

Met neergeklapte achterbankleuning bedraagt de bagageruimte maximaal 1.630 liter - genoeg voor vier golftassen. Daarnaast is het bagagecompartiment nu flexibeler in te delen dankzij een nieuw platform met accessoires. Slimme opbergruimte in dashboard, portieren en middenconsole draagt bij aan de bruikbaarheid in het dagelijks gebruik.

Het interieur gebruikt duurzame materialen zoals bio-PU-leer, gerecycled PET-textiel, bio-plastic en verf op biologische basis. Daarmee sluit de NEXO naadloos aan op Hyundai's duurzame ambities.

De nieuwe Hyundai NEXO is leverbaar met keuze uit twee uitvoeringen. Hij is standaard uitgerust met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen met Hankook-banden, LED-verlichting voor en achter, zwarte sideskirts en raamlijsten, verzonken deurgrepen, een volledig digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel, Bluetooth met spraakherkenning en diverse geavanceerde rijhulp- en veiligheidssystemen. De Plus-uitvoering voegt daar onder meer nog een Bang & Olufsen audiosysteem en een Vision-panoramadak (optioneel) aan toe.

Verbeterde brandstofcel en krachtiger batterijpakket

Onderhuids onderscheidt de nieuwe NEXO zich door een verbeterde brandstofcel en een krachtiger batterijpakket. Het batterijvermogen is verdubbeld naar 80 kW, terwijl de waterstof-brandstofcel nu een bruto vermogen levert van 110 kW. Dat is een toename van 16% ten opzichte van de vorige generatie. Deze aanpassingen resulteren in een totaal systeemvermogen van 190 kW. Dankzij de 150 kW sterke elektromotor sprint de NEXO in 7,8 seconden naar 100 km/u; ruim 1,4 seconde sneller dan voorheen.

Een ander belangrijk voordeel is het rijbereik tot 826 kilometer volgens de WLTP-norm (met 18-inch wielen). Dit wordt mogelijk gemaakt door een efficiënter waterstofsysteem en een groter bruikbaar tankvolume: 6,69 kg, zonder dat dit ten koste gaat van de interieurruimte. Helemaal voltanken kost onder ideale omstandigheden (pompstation moet al op druk zijn) vijf minuten.

Met voorzieningen zoals de nieuwe 'Wake Up'-technologie functioneert de NEXO betrouwbaar onder winterse omstandigheden. De 'Wake Up'-functie zorgt ervoor dat de brandstofcellen actief worden verwarmd zodra de auto wordt ontgrendeld of gestart in koude omstandigheden. Hierdoor bereikt het systeem sneller de optimale bedrijfstemperatuur, wat leidt tot een kortere opstarttijd en betere respons bij lage temperaturen.

Technologie

De NEXO zit boordevol innovatieve systemen die het rijden niet alleen efficiënter, maar ook comfortabeler maken. De nieuwe e-Handling-technologie verhoogt de grip, stabiliteit en stuurrespons, door het motorvermogen continu aan te passen aan de wegomstandigheden.

Het Smart Regenerative System (SRS) maakt gebruik van navigatiegegevens en verkeersinformatie om automatisch de mate van regeneratief remmen aan te passen. Zo wordt de bestuurder ontlast en het energieverbruik geoptimaliseerd - bijvoorbeeld bij verkeersdrempels, bochten of fileverkeer. In de Europese uitvoering biedt de NEXO voortaan een trekgewicht tot 1.000 kg - een primeur voor een waterstofauto.

Veiligheid

De nieuwe Hyundai NEXO is ontwikkeld met veiligheid als uitgangspunt en behaalde de maximale score van vijf sterren in de crashtest van Euro NCAP. Volgens de Europese veiligheidsorganisatie scoort de waterstof-elektrische SUV uitstekend in alle testcategorieën, met 90% voor volwassenbescherming en 85% voor kinderbescherming.

Tijdens de botsproeven bleef het passagierscompartiment stabiel bij frontale aanrijdingen en bood de NEXO goede bescherming aan vitale lichaamsdelen van bestuurder en passagiers. Ook bij zijdelingse botsingen presteerde de auto uitstekend, mede dankzij de center airbag. De bescherming tegen whiplash voor zowel de voor- als achterzitplaatsen werd als goed beoordeeld.

Ook op het gebied van kinderbescherming liet de NEXO hoge scores zien, met maximale punten in zowel frontale als zijdelingse tests. Euro NCAP prees daarnaast het pakket rijhulpsystemen, het eCall-systeem en technologie die helpt om vervolgschade na een ongeval te beperken.

De carrosserie van de nieuwe NEXO bestaat uit een versterkte constructie van ultrasterk staal, die krachten bij een aanrijding effectief opvangt en verspreidt om de impact op het passagierscompartiment te beperken. Tot negen airbags zorgen daarbij voor een hoge mate van bescherming voor alle inzittenden.