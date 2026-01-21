Hoge score voor Hyundai IONIQ 9 bij IIHS

Het predicaat TOP SAFETY PICK+ is de hoogste onderscheiding van de Insurance Institute for Highway Safety op basis van zijn nieuwste en strengste testnormen. Op alle onderdelen - van botsveiligheid tot voetgangersdetectie en verlichting - kreeg de Hyundai IONIQ 9 de hoogste beoordeling.

De volledig elektrische SUV met drie zitrijen blijft bij frontale en zijdelingse botsingen stabiel en biedt goede bescherming voor alle inzittenden. Airbags en veiligheidsgordels werken effectief samen om letsel te voorkomen, zowel voor- als achterin. Ook het systeem voor botswaarschuwing is zeer betrouwbaar: overdag én 's nachts weet de auto aanrijdingen met auto's, voetgangers en fietsers te vermijden of te beperken.

In Europa behaalde de IONIQ 9 eveneens het hoogste resultaat: vijf sterren van Euro NCAP. Vooral de bescherming van kinderen wordt als uitstekend beoordeeld door het gerenommeerde veiligheidsinstituut. Bij botsproeven met testpoppen behaalde de SUV het maximale aantal punten, mede dankzij zijn sterke structuur en geavanceerde rijhulpsystemen.

De IONIQ 9 is gebouwd op Hyundai's E-GMP-platform en combineert geavanceerde EV-techniek met praktische eigenschappen. Hij biedt ruimte aan zeven personen, beschikt over een 800-volt ultrasnellader en heeft een groot rijbereik. Daarmee is hij geschikt voor zowel dagelijks gebruik in de stad als lange ritten met het hele gezin.