Hyundai onthult IONIQ 9

De Relaxation Seats zijn voorzien van een speciale Dynamic Body Care-functie, een primeur voor Hyundai. Dit systeem biedt massage met druk en trillingen om de bloedcirculatie te verbeteren en vermoeidheid te verminderen tijdens lange ritten. Ook handig zijn de draaibare stoelen op de tweede rij. Daarmee kunnen de passagiers op de tweede zitrij - wanneer de auto stilstaat - zich draaien naar de passagiers op de derde rij en kunnen ze elkaar aankijken. Dit maakt het makkelijker om met elkaar te praten en zo wordt de ruimte in de auto beter benut.

De IONIQ 9 is uitgerust met een Universal Island 2.0-console, die naar voren en achteren geschoven kan worden voor extra (opberg)ruimte. Bovendien kan een doorloopmogelijkheid worden gecreëerd tussen de voorstoelen. De armsteunen van de console kunnen van beide kanten geopend worden, zodat ook de passagiers op de tweede rij er bij kunnen. De console kan over een afstand van 190 mm worden verschoven en heeft een opbergruimte van 5,6 liter in de bovenste lade en 12,6 liter in de onderste lade.

Wanneer de leuning van de derde zitrij is neergeklapt, is er in de kofferbak ruimte voor 1.323 liter bagage. Met alle rugleuningen omhoog is er plek voor 620 liter bagage. Verder heeft de auto een kleine bagageruimte aan de voorkant, met een inhoud van 88 liter in de IONIQ 9 met achterwielaandrijving en 52 liter in de IONIQ 9 met vierwielaandrijving.

In de IONIQ 9 is volop gebruikgemaakt van duurzame materialen, waaronder milieuvriendelijk verwerkt leder, garen van gerecyclede PET-flessen, wol, biologisch afbreekbare kunststoffen en lak gemaakt van gerecyclede banden.

Vormgeving

Het strakke 'Aerosthetic'-design van de IONIQ 9 combineert stroomlijn met esthetische aantrekkingskracht. Aan de voorzijde valt de IONIQ 9 op door de Parametric Pixels, het kenmerkende verlichtingsdesign van Hyundai voor zijn IONIQ-modellen. De Parametric Pixels zijn verwerkt in de LED-verlichting en de onderste grille.

Het profiel van de IONIQ 9 wordt gekenmerkt door een vloeiende, gebogen daklijn die de auto een aerodynamische uitstraling geeft. Met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,259 Cd12 (met digitale zijspiegels) is de auto zeer gestroomlijnd.

Het energieverbruik wordt teruggedrongen door een efficiënte geleiding van de luchtstroom onder de auto en een verminderde rolweerstand van de banden. Hiervoor introduceerde Hyundai een nieuw systeem: de dual-motion actieve luchtklep (AAF). Andere aerodynamische verbeteringen zijn een 3D-vormige bodemplaat, aerodynamische wielen en verborgen antennes.

De wielbasis van 3.130 mm, de langste wielbasis van alle Hyundai-modellen, resulteert in imposante proporties en een ruim interieur. De krachtig gevormde carrosserie en spatborden zorgen voor een stoer uiterlijk, terwijl verfijnde accenten diepte en dimensie toevoegen. De vloeiende karakterlijn van de achterste wielkast benadrukt het royale volume van de auto en draagt bij aan het dynamische uiterlijk.

De achterzijde van de IONIQ 9, geïnspireerd door de achtersteven van een boot (boat tail), toont pixels die in het design zijn verwerkt en helpt de aerodynamica te verbeteren. De gestroomlijnde daklijn en oplopende onderlijn creëren balans en geven het silhouet van de IONIQ 9 een strakke, dynamische look.

Een bijzonder kenmerk van de IONIQ 9 is dat dit het eerste Hyundai-model is zonder zichtbare dakantenne. De functies van de antenne zijn verdeeld over de voorruit (voor GPS en satellietradio), het dashboard (voor Connected Car Services) en de achterruit (voor FM/AM en digitale media), wat bijdraagt aan het strakke en minimalistische design.

De verlichting aan de buitenkant van de IONIQ 9 sluit aan bij de andere IONIQ-modellen. Het bevat de kenmerkende Parametric Pixel-lampen, met kleine kubusvormige projectielampen en Intelligent Front-lighting System (IFS) dat zorgt voor beter zicht zonder tegenliggers te verblinden. De achterzijde is voorzien van full LED-combinatielampen en voor extra zichtbaarheid zijn de deurgrepen voorzien van indirecte verlichting.

De SUV is verkrijgbaar met keuze uit 16 kleuren, waaronder nieuwe tinten zoals Celadon Gray Matte, Celadon Gray Metallic, Ionosphere Green Pearl, Sunset Brown Pearl en Cosmic Blue Pearl.

Platform

De IONIQ 9 is gebouwd op het E-GMP-platform dat Hyundai's nieuwe Power Electrical System (PE-systeem) herbergt, met een geoptimaliseerde overbrengingsverhouding voor het rijden in heuvelachtig gebied en de toepassing van een tweetrapsomvormer voor efficiëntie.

Het volledig ingekapselde PE-systeem helpt het motorgeluid te verminderen, terwijl ook de toepassing van verbeterd akoestisch gelaagd glas, driedubbele afdichtingen in alle gebieden en versterkt plaatwerk in het gebied rond de A-stijl geluiden van de weg, wind en trillingen in de cabine reduceert.

Het platform herbergt een hoogvoltagebatterij. Die zorgt niet alleen voor een grotere actieradius, maar maakt bovendien een ruim en flexibel interieur met een vlakke vloer mogelijk. De robuuste carrosseriestructuur zorgt voor een gunstige verdeling van de botsingsenergie en verhoogt de veiligheid bij een botsing.

De IONIQ 9 is het eerste Hyundai-model met aluminium spatborden en zijpanelen, wat bijdraagt aan een lichtere carrosserie en de efficiëntie verbetert. Het nieuwe dual-motion actieve luchtklepsysteem (AAF) verbetert niet alleen de afdichting, maar ook - dankzij vlakke carrosseriedelen - de uitstraling van de auto.

Het PE-systeem van de IONIQ 9 omvat een lithium-ion batterij met een capaciteit van 110,3 kWh. Dankzij zijn lage luchtweerstand, moderne platform en batterijtechnologieën heeft de IONIQ 9 een rijbereik van 620 km (volgens WLTP) en een energieverbruik van 194 Wh/km voor de Long-Range achterwielaangedreven variant met 19-inch velgen.

De IONIQ 9 laadt met een 350 kW-lader onder ideale omstandigheden van 10 tot 80 procent op in 24 minuten. De E-GMP-architectuur van de IONIQ 9 is geschikt voor opladen met zowel 400- als 800-voltinstallaties en dankzij de V2L-functie (vehicle-to-load) kan de bestuurder de opgeslagen energie in de hoogspanningsbatterij gebruiken om allerlei apparaten te voeden, zelfs als het voertuig is uitgeschakeld.

De Long-Range achterwielaangedreven IONIQ 9 heeft een 160 kW sterke elektromotor op de achteras. De vierwielaangedreven versie voegt daar nog een 70 kW sterke elektromotor op de vooras aan toe. De vierwielaangedreven Hyundai IONIQ 9 Performance heeft op zowel de voor- als de achteras een 160 kW sterke elektromotor.

Prestaties

De Performance-versie accelereert van 0 naar 100 km/u in 5,2 seconden, terwijl de vierwielaangedreven Long-Range-versie 6,7 seconden nodig heeft en de achterwielaangedreven Long-Range-versie 9,4 seconden. Voor tussensprints, bijvoorbeeld bij het inhalen van andere auto's, heeft het Performance-model 3,4 seconden nodig om van 80 naar 120 km/u te versnellen. De vierwielaangedreven Long-Range IONIQ doet dit in 4,8 seconden en de achterwielaangedreven Long-Range-versie in 6,8 seconden.

Uitrusting

Hyundai heeft tal van verbeteringen toegepast in de IONIQ 9 om veelvoorkomende zorgen die leven onder EV-rijders het hoofd te bieden, zoals een verfijnde EV-routeplanner, verbeterde batterijconsistentie, een verbeterd koppelregelingsdisplay en uitgebreide energierapportage.

De IONIQ 9 toont de laadstatus via groene indicatoren op het stuurwiel zodat de bestuurder altijd weet hoeveel energie nog resteert. De nieuwe SUV is voorzien van Hyundai AI Assistant, een AI-gestuurd spraakherkenningssysteem dat werkt zoals een virtuele assistent thuis en geactiveerd wordt met een druk op de knop. De status van dit systeem wordt eveneens aangegeven door middel van indicatoren.

De nieuwe "Features on Demand" (FoD)-service van Hyundai stelt IONIQ 9-klanten in staat hun voertuig te personaliseren met digitale upgrades die ze online kunnen aanschaffen. De FoD-service omvat onder meer voorzieningen zoals dynamische verlichting bij het openen van het portier, dynamisch begeleidingslicht bij het sluiten van het portier, en opties voor het streamen van media, waaronder Amazon Music en Soundcloud. De Display Theme-functie maakt het mogelijk het scherm te personaliseren met diverse thema's.

Dankzij 'Over-The-Air' (OTA) software-updates kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de IONIQ 9 updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt de nieuwste verbeteringen zodra die beschikbaar zijn. De auto is voorzien van een Digital Key-functie die gebruikmaakt van NFC-technologie (Near Field Communication). Het opladen van smartphone gebeurt draadloos, op een rubberen oplaadpad om te voorkomen dat apparaten gaan schuiven en voorzien van geïntegreerde koeling om oververhitting te voorkomen.

De IONIQ 9 heeft 100W USB-C-poorten voor inzittenden op de voorstoelen en de tweede en derde zitrij. In tegenstelling tot traditionele USB-poorten die afhankelijk zijn van een 12V-batterij, haalt de IONIQ 9 stroom rechtstreeks uit de hoogvoltagebatterij wat ononderbroken gebruik garandeert. Het V2L-stopcontact in de bagageruimte maakt het mogelijk om, met de batterij van de EV, elektrische apparaten en apparatuur te voeden en op te laden via een standaard stopcontact.

Het klimaatsysteem van de IONIQ 9 is uitgerust met een speciale functie die is geoptimaliseerd voor vrijetijdsactiviteiten, zoals kamperen met de auto. Dit systeem biedt airconditioning voor passagiers achterin en vermindert onnodig stroomverbruik door de klimaatzones voor en achter onafhankelijk te regelen.

De nieuwe elektrische SUV met drie zitrijen is ook uitgerust met een UV-C luchtreinigingssysteem dat een sterilisatiefunctie heeft voor het desinfecteren van bacteriën op bijvoorbeeld mobiele telefoons en portemonnees.

Het standaard audiosysteem in de auto telt acht luidsprekers. Optioneel is een BOSE audiosysteem met 14 speakers dat 5.1-kanaals surroundgeluid ondersteunt en draadloze updates en geavanceerde BOSE-functies biedt. Het systeem bevat ook e-Active Sound Design (e-ASD), dat het virtuele rijgeluid van een EV via het audiosysteem van de auto uitstuurt.

Veiligheid

De versterkte carrosserie van de IONIQ 9 zorgt voor de veiligheid van de batterij door botsingsenergie effectief te verdelen en de structurele stevigheid te behouden, zelfs bij ernstige ongelukken. De IONIQ 9 is voorzien van 10 airbags.

De IONIQ 9 is voorzien van Hyundai's nieuwste geavanceerde rijassistentiesystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ofwel ADAS). Tot deze systemen behoren onder meer Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA), Lane Keeping Assist (LKA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Safe Exit Warning (SEW), Safe Exit Assist (SEA), Rear Occupant Alert, Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), Blind-Spot View Monitor (BVM), High Beam Assist (HBA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) en Parking Distance Warning (PDW).

De Chassis Domain Control Unit van de IONIQ 9 verbetert de rijprestaties met functies als dynamische koppelverdeling voor betere wegligging, en stabiliteitscontrole bij zijwind voor extra veiligheid bij hoge snelheden. De IONIQ 9 is ook uitgerust met een Terrain Traction Control System voor onverhard terrein en een Auto Terrain Mode die gebruikmaakt van AI om het soort wegdek te herkennen en de optimale rijmodus te selecteren.

De wielophanging is speciaal ontworpen voor een volledig elektrische SUV, met een MacPherson voorwielophanging en achter een multilink-as. Het systeem bevat zelfregelende dempers voor meer comfort en hydrobussen om trillingen tijdens het rijden te verminderen.

De IONIQ 9 onderscheidt zich ook door zijn trekcapaciteiten. In de aanhangwagenmodus detecteert de auto automatisch het gewicht van de trailer en past de geschatte actieradius daarop aan. Deze functie handhaaft een vaste 50:50 motorkoppelverdeling tussen de voor- en achterwielen voor optimale prestaties. In Europa mag de IONIQ 9 een aanhanger tot 2.500 kg trekken.