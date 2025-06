Hyundai maakt prijzen IONIQ 9 bekend

Standaard is de IONIQ 9 voorzien van een 110,3 kWh lithium-ion-polymeer batterij en leverbaar in drie varianten:

RWD: 160 kW (218 pk), 350 Nm, 0-100 km/u in 9,4 sec., tot 620 km actieradius (WLTP)

AWD: 226 kW (308 pk), 605 Nm, 0-100 km/u in 6,7 sec., tot 606 km actieradius (WLTP)

AWD+: 315 kW (429 pk), 700 Nm, 0-100 km/u in 5,2 sec., tot 600 km actieradius (WLTP)

De IONIQ 9 is gebouwd op het E-GMP-platform met 800V-systeem, waardoor 5 minuten snelladen een extra 100 km actieradius oplevert.

Ruimte voor zeven (of zes)

De IONIQ 9 biedt standaard zeven zitplaatsen met optioneel een 6-zits lounge-indeling (met draaibare stoelen op de tweede zitrij). De bagageruimte varieert van 338 liter inhoud met drie zitrijen in gebruik tot 908 liter inhoud met de achterbankleuning van de derde zitrij neergeklapt. De RWD-variant beschikt over een extra frunk van 88 liter inhoud.

Vier uitvoeringen

De IONIQ 9 Style vormt de basis van de reeks. Enkele kenmerken van de IONIQ 9 Style:

19-inch lichtmetalen velgen

LED-projectiekoplampen met mini-LED-kubus

Verwarmbare stoelen voor en achter

Digital Key 2.0

12,3-inch Multimediascherm met navigatie en draadloze Apple CarPlay & Android Auto

Hyundai Bluelink LITE met smartphone-app (abonnement 10 jaar)

Highway Driving Assist II (HDA2)

Remote Smart Parking Assist 2

Surround View Monitor (360° camera)

Vehicle-to-Load (V2L) (230V-aansluiting in interieur)

Automatische airconditioning (inclusief 3e zitrij)

Connect

De Connect bouwt voort op de Style-uitvoering en voegt daar comfortverhogende en esthetische elementen aan toe. Denk aan ambianceverlichting, hoogwaardig lederen interieurdetails en een geavanceerd audiosysteem. Enkele onderdelen van de IONIQ 9 Connect:

Active Noise Cancelling Road

Bose audiosysteem met 14 luidsprekers en subwoofer

Head-up Display (HUD)

Elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie

Stoelventilatie voor- en achterin

Stuurwiel met interactieve PIXEL LED-verlichting

Digitale binnenspiegel (DCM)

Lederen stoelbekleding

Vehicle-to-Load (V2L) (230V-aansluiting exterieur)

Zonwering in achterportieren

Connect+

De Connect+ is bedoeld voor wie nog dat beetje extra wil. Deze uitvoering onderscheidt zich met een panoramisch glazen schuif-/kanteldak en sfeervolle LED-verlichting in het interieur. Enkele onderdelen van de IONIQ 9 Connect+:

Panoramisch glazen schuif-/kanteldak

Interieurverlichting (LED) panoramisch glazen dak

20-inch lichtmetalen velgen (op AWD-versie)

Alle uitrusting van Connect inbegrepen

Lounge

De Lounge transformeert de IONIQ 9 tot een rijdende lounge, met Nappa-lederen stoelbekleding, suède hemelbekleding, aluminium designaccenten en zelfs UV-C, ultraviolet cleaning, voor extra hygiëne. Enkele kenmerken van de IONIQ 9 Lounge:

21-inch lichtmetalen velgen

Nappa-lederen bekleding

Suède hemelbekleding en interieuraccenten

Calligraphy-uitvoering, met aluminiumlook dashboard

UV-C-reiniging voor interieurhygiëne

Digitale buitenspiegels (DSM) (optioneel)

Universal Island 2.0: verschuifbare middenconsole

Lounge-configuratie mogelijk (6-zits met draaibare stoelen)

Voorbereid op de toekomst

Elke IONIQ 9 beschikt over Features on Demand (FoD), waarmee men digitale opties zoals stoelventilatie, streamingdiensten en navigatie online kan activeren. Via Hyundai CarPay betaalt men in de toekomst parkeren direct vanuit je auto. De IONIQ 9 is bovendien voorzien van bidirectionele toepassingen zoals Vehicle-to-Load (V2L) én de auto is voorbereid om in de toekomst Vehicle-to-Grid (V2X) mogelijk te maken. Dankzij Over-The-Air (OTA) software-updates kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de IONIQ 9 updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt de nieuwste verbeteringen zodra die beschikbaar zijn.