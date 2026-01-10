Hyundai Concept Three gaat in productie als IONIQ 3

Europa is een pijler onder Hyundai's wereldwijde strategie. Het merk investeert langdurig en lokaal in duurzame groei, technologische innovatie en verantwoorde mobiliteit. Hyundai is actief in 42 Europese landen via meer dan 2.000 verkooplocaties. Twee fabrieken, in Turkije (Izmit) en Tsjechië (Nošovice), zijn samen goed voor bijna 80% van Hyundai's Europese productievolume.

Lokale investeringen in ontwikkeling en productie

Hyundai blijft het Europese netwerk versterken met gerichte investeringen in R&D en productie. Zo wordt €150 miljoen geïnvesteerd in het nieuwe 'Square Campus' op het terrein van het Hyundai Motor Europe Technical Center in Rüsselsheim. Daar komt 25.000 m² aan onderzoeksinfrastructuur bij. Ook breidt Hyundai de testfaciliteiten op de Nürburgring uit en start het de productie van EV's in Turkije. Deze initiatieven onderstrepen Hyundai's langetermijnvisie voor Europa en versnellen de transitie naar duurzame mobiliteit.

Dankzij deze breed en snel groeiend aaanbod wil Hyundai een voortrekkersrol spelen in de elektrificatie van Europa. Tegen 2027 wil Hyundai het volledige Europese modellenaanbod elektrificeren.

Verder dan alleen auto's

Hyundai kijkt verder dan voertuigen alleen. Het merk investeert actief in de mobiliteitssystemen van de toekomst. Denk aan energieoplossingen zoals Vehicle-to-Grid (V2G), waarbij EV's functioneren als actieve energiebronnen. Via de samenwerking met Boston Dynamics werkt Hyundai ook aan robotica-oplossingen voor logistiek, veiligheid en slimme mobiliteit. Hiermee laat het merk zien ook de interactie tussen energie en mobiliteit actief vorm te willen geven.