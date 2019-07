Hyundai introduceert CVVD-klepbediening

3 juli 2019 | Hyundai heeft een motor met continu variabele klepbediening ontwikkeld. De autofabrikant presenteerde deze Continuously Variable Valve Duration-techniek (CVVD) tegelijk met de nieuwe Smartstream G1.6 T-GDi-motor, de eerste motor die met CVVD wordt uitgerust.

De CVVD-techniek belooft twee verbeteringen: niet alleen zou die de prestaties van de motor verbeteren, CVVD zou ook het verbruik en de emissie reduceren. De variabele klepbediening reguleert afhankelijk van de rijomstandigheden de tijd die de inlaatkleppen geopend en gesloten zijn. Dat zou zorgen voor een toename van de prestaties met 4 procent, terwijl het brandstofverbruik met 5 procent zou dalen. Bovendien claimt CVVD 12 procent minder emissie.

Het motorvermogen wordt ontwikkeld tijdens de cyclus 'brandstofinlaat-compressie-expansie-uitlaat'. Gewoonlijk regelt variabele klepbediening de timing van het openen en sluiten van de inlaatkleppen (bijvoorbeeld CVVT - Continuously Variable Valve Timing) of het volume van de instromende lucht door de lichthoogte van de kleppen (CVVL - Continuously Variable Valve Lift). Dergelijke systemen regelen niet de tijdsduur die de kleppen zijn geopend en gesloten, omdat het moment van sluiten samenhangt met die waarop de klep is geopend. De gebruikelijke klepbediening past zich dus niet aan de uiteenlopende rijomstandigheden aan.

CVVD brengt de techniek van de klepbediening naar een hoger niveau door ook de tijdsduur van de opening van de kleppen aan te passen. Als de auto een constante snelheid rijdt, is weinig vermogen nodig. CVVD opent dan de inlaatklep van halverwege tot het einde van de compressieslag. Dat verlaagt het brandstofverbruik doordat de inwendige weerstand door de compressie lager is. Aan de andere kant: als de motor veel vermogen moet leveren, zoals bij hoge snelheden, wordt de inlaatklep al bij het begin van de compressieslag gesloten om de maximale hoeveelheid lucht binnen te houden voor de ontbranding van het brandstof-luchtmengsel. Dat zou zorgen voor extra trekkracht voor verbeterde acceleratie.

De nieuwe Smartstream G1.6 T-GDi-motor die met de nieuwe CVVD-techniek is uitgerust en die tegelijk debuteert, is een V4-turbobenzinemotor met 132 kW (180 pk) vermogen en 265 Nm trekkracht. De nieuwe krachtbron is tevens voorzien van LP EGR (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) om het brandstofverbruik te reduceren. Het LP EGR-uitlaatgasrecirculatiesysteem leidt een deel van de uitlaatgassen terug naar de verbrandingskamers. Dat heeft een koelend effect en reduceert de emissie van stikstofoxides (NOx). De Smartstream G 1.6 T-GDi is verder voorzien van een lagedruksysteem dat een deel van de uitlaatgassen naar de voorzijde van de turbo leidt, in plaats van naar het inlaattraject, om de efficiency onder zware belasting te verbeteren.

Ook is de nieuwe motor voorzien van een intern temperatuurmanagement, dat de motor snel op de ideale bedrijfstemperatuur brengt en houdt, en een krachtiger inspuitsysteem dat werkt bij een druk van 350 bar in plaats van de 250 bar van de vorige T-GDi-motor. Daarbij is de inwendige wrijving met 34 procent verminderd door toepassing van bewegende onderdelen met lage frictie.

De nieuwe Smartstream G1.6 T-GDi-motor wordt in eerste instantie geleverd in de Hyundai Sonata Turbo, die niet in Europa leverbaar is. Later zijn ook nieuwe modellen van Hyundai in Europa leverbaar met de nieuwe V4-motor.