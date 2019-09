Hyundai introduceert centrale zijairbag

18 september 2019 | Hyundai heeft een nieuwe zijairbag ontwikkeld die de veiligheid van inzittenden verbetert. Het gaat om een centrale zijairbag tussen de bestuurder en de bijrijder voorin. Het is de bedoeling dat toekomstige Hyundai-modellen met deze nieuwe airbag worden uitgerust.

De nieuwe, extra airbag ontvouwt zich in de ruimte tussen de stoel van de bestuurder en die van de bijrijder. De zijairbag is bedoeld om hoofdletsel van de bestuurder en de bijrijder te voorkomen. Als niemand zich op de bijrijdersstoel bevindt, beschermt de airbag de bestuurder tegen een aanrijding van opzij. De nieuwe zijairbag is gemonteerd in de bestuurdersstoel en wordt geactiveerd bij een aanrijding.

Naar verwachting vermindert de centrale zijairbag het aantal gevallen van hoofdletsel bij inzittenden die in de auto met elkaar botsen met 80 procent. De European Automobile Manufacturers Association deed hier onderzoek naar. Uit cijfers van deze belangenorganisatie van voertuigfabrikanten blijkt dat het percentage indirect letsel veroorzaakt door dit soort botsingen of door het raken van interieurmaterialen ongeveer 45 procent bedraagt.

Door het gebruik van de kunststof-component Tether behoudt de airbag zijn vorm en is hij bestand tegen het gewicht van de bestuurder en bijrijder. Bovendien ontwikkelde Hyundai een nieuwe, gepatenteerde technologie die ervoor heeft gezorgd dat de zijairbag ongeveer 500 gram lichter is dan vergelijkbare concurrerende producten. Dankzij het kleine formaat en het lage gewicht van de airbag profiteren de designers van Hyundai van meer flexibiliteit bij het ontwerpen van nieuwe stoelen voor toekomstige Hyundai-modellen.

Verwacht wordt dat Euro NCAP vanaf 2020 zijdelingse aanrijdingen in zijn testmethodes opneemt. De nieuwe centrale zijairbag van Hyundai heeft naar verwachting een gunstig effect op de beoordelingen van Hyundai-modellen door Euro NCAP.