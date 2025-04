Hyundai introduceert Business Editions

De KONA Electric N Line Business met 65,4 kWh-batterijpakket is leverbaar vanaf € 38.995 inclusief btw en BPM, of vanaf € 214 netto bijtelling per maand, of € 499 per maand bij operationele lease over 60 maanden en 10.000 km. De warmtepomp en batterijverwarming zorgen ervoor dat de auto ook in de winter presteert, terwijl de zakelijk rijder met het multimediasysteem altijd verbonden blijft. De KONA Electric met 65,4 kWh Long Range-batterijpakket heeft een rijbereik tot maximaal 514 km (volgens WLTP). Opladen aan een snellader (100 kW gelijkstroom, DC) levert onder ideale omstandigheden in 15 minuten een bereik van 162 km op.

De TUCSON Plug-in Hybrid N Line Business 2WD is leverbaar vanaf € 45.495 inclusief btw en BPM, of vanaf € 305 netto bijtelling per maand, of € 639 per maand bij operationele lease (60 maanden, 10.000 km). Zijn rijbereik in EV-modus bedraagt 67 km. Uniek is het premium KRELL-audiosysteem.

De IONIQ 5 N Line Business 84 kWh RWD is leverbaar vanaf € 50.995 inclusief btw en BPM, of vanaf € 296 netto bijtelling per maand, of € 659 per maand bij operationele lease (60 maanden, 10.000 km). Met zijn futuristische design, 20-inch lichtmetalen velgen en geavanceerde technologieën straalt de berijder ambitie uit. De verwarmbare stoelen en het BOSE-audiosysteem zijn standaard. De IONIQ 5 Business Edition 84 kWh RWD komt tot maximaal 570 km ver (volgens WLTP) op een volle batterij en in 5 minuten laad men onder ideale omstandigheden tot 100 extra kilometers bij.

De IONIQ 6 Business 77,4 kWh 2WD is leverbaar vanaf € 46.995 inclusief btw en BPM, of vanaf € 269 netto bijtelling per maand, of € 599 per maand bij operationele lease (60 maanden, 10.000 km). Deze speciale versie kenmerkt zich door zwarte designelementen, rijkere uitrusting en verbeterde fiscale voordelen en is exclusief verkrijgbaar in combinatie met de 77,4kWh 2WD aandrijflijn. Zijn rijbereik bedraagt maximaal 614 km (volgens WLTP) en in 5 minuten laad men onder ideale omstandigheden tot 100 extra kilometers bij.

De belangrijkste kenmerken van de Business Editions:

KONA Electric N Line Business:

19-inch lichtmetalen N Line velgen met 235/45 R19-banden

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

BOSE Premium-audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer

Warmtepomp, batterijverwarming & pre-conditioning

Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)

Specifiek N Line exterieur

Specifiek N Line interieur

12,3-inch Multimediascherm met navigatie, Apple CarPlay & Android Auto (draadloos), Over-The-Air (OTA) software-updates

Verkrijgbaar in two tone-carrosseriekleuren

TUCSON Plug-in Hybrid N Line Business:

19-inch lichtmetalen N Line velgen met 235/50 R19-banden

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

Highway Driving Assist (HDA)

KRELL Premium-audiosysteem

Cruise Control met Stop & Go-functie, snelheidslimiet, navigatieondersteuning, adaptief (NSCC)

Parkeersensoren, voor en achter

Stuurwiel, verwarmbaar

Stoelen voorin, verwarmbaar

Stoelbekleding, suède/lederlook met rode stiksels, N Line design

12,3-inch Multimediascherm met navigatie, Apple CarPlay & Android Auto (draadloos), Over-The-Air (OTA) software-updates

Verkrijgbaar in two tone-carrosseriekleuren

IONIQ 5 N Line Business:

20-inch lichtmetalen N Line velgen met 245/40 R20-banden

Flush doorhandles, automatisch

Warmtepomp

BOSE audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer

Verlichting voorzijde volledig LED, met automatisch grootlicht (IFS)

Highway Driving Assist II (HDA2), assistentie op snelwegen bij rijstrookwissel

Vehicle-to-Load (V2L) - interieur

Stoelbekleding stof/leder, N Line design

Stoelen voor en achter, elektrisch verwarmbaar

Stuurwiel, verwarmbaar

Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)

12,3-inch Multimediascherm met navigatie, Apple CarPlay & Android Auto (draadloos), Over-The-Air (OTA) software-updates

IONIQ 6 Business: