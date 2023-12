Hyundai integreert sneeuwketting in band

In tegenstelling tot het omleggen van traditionele sneeuwkettingen, veelal een lastig en tijdrovend klusje, maakt de nieuwe technologie het mogelijk dat de sneeuwkettingen met een druk op de knop automatisch tevoorschijn komen, wat de veiligheid van rijden in besneeuwde omstandigheden helpt verbeteren. De nieuwe sneeuwkettingband bestaat uit een wiel met radiale groeven op vaste afstanden in de band, als ware het pizzapunten, met in deze groeven componenten met vormgeheugen.

Deze technologie past vormgeheugenlegering toe om de band terug te kunnen laten keren naar zijn oorspronkelijke vorm. In normale rijomstandigheden zorgt de vormgeheugenlegering ervoor dat de componenten met vormgeheugen geen contact maken met het wegdek. Wanneer de bestuurder de functie activeert, worden de componenten uit de band gedrukt om contact te maken met het oppervlak. Dit verbetert de grip, stabiliteit en veiligheid op besneeuwde wegen. Net als een normale band is ook de nieuwe sneeuwkettingband onder normale rijomstandigheden aan slijtage onderhevig. Vanaf een bepaald slijtageniveau moet deze vervangen worden.

Voor de nieuwe technologie die het mogelijk maakt sneeuwkettingen in banden te integreren is patent aangevraagd in zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten. Hyundai Motor Company en Kia Corporation overwegen massaproductie van de banden, ná verdere technologische ontwikkeling, duurzaamheids- en prestatietests en herzieningen van de regelgeving.