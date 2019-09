Hyundai i10

Hyundai i10 komt ook als N-Line

10 september 2019 | Na de recente onthulling van de geheel nieuwe i10 heeft Hyundai aangekondigd zijn N Line-portfolio uit te breiden met de geheel nieuwe i10 N Line. De compacte stadsauto in sportieve N Line-uitvoering maakt zijn debuut op de IAA Frankfurt 2019. De volledig nieuwe i10 N in Line-uitvoering is vanaf de zomer van 2020 in Europa verkrijgbaar.