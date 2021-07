Hyundai houdt praktijkproef met RoboShuttle-service in Korea

13 juli 2021 | Hyundai start op 9 augustus 2021 een praktijkproef met zijn RoboShuttle-pendeldienst. De vraagafhankelijke shuttleservice met een grote vervoerscapaciteit maakt gebruik van autonoom rijdende Hyundai's en kunstmatige intelligentie (AI ofwel Artificial Intelligence). De proef vindt plaats op een 6,1 kilometer lange route in Sejong Smart City in Zuid-Korea.

In de praktijkproef zet Hyundai de H350 in, een lichte personenbus met vier portieren. De auto's in de proef zijn uitgerust met technologie voor autonoom rijden, waarin een aantal kernsystemen wordt toegepast op niveau 4 van autonoom rijden. Die zijn door Hyundai zelf ontwikkeld in zijn Autonomous Driving Center. Het Zuid-Koreaanse ministerie van vervoer en infrastructuur heeft voor deze pilot een tijdelijke vergunning afgegeven voor 'autonoom rijden op niveau 3' met de Hyundai H350.

Op basis van zijn autonome capaciteiten kan de Hyundai H350 zijn omgeving waarnemen, beslissingen nemen en zichzelf besturen op de openbare weg. Daarbij is slechts minimale assistentie nodig van debestuurder, die voor de veiligheid meerijdt. De autonome Hyundai's bedienen de 6,1 kilometer lange route tussen het overheidscomplex en het Nationaal Arboretum in Sejong. Er zijn twintig haltes.

In de voorbereiding op de praktijkproef ondertekende Hyundai op 12 juli jl. een zogenoemd Memorandum of Understanding (MOU) met het openbaarvervoersbedrijf van de stad Sejong, voor een soepele uitvoering van de vervoersproef. Die vindt plaats in samenwerking met Shucle (een combinatie van de woorden 'Shuttle' en 'Circle'), een vraaggestuurde mobiliteitsdienst die wordt gerund door AIRS Company, een gespecialiseerd AI-onderzoekslaboratorium van Hyundai.

Shucle is de eerste shuttleservice in Zuid-Korea die gedeelde mobiliteit biedt aan reizigers die dezelfde route afleggen. Het gebruikt algoritmes om op basis van de vraag de optimale route te bepalen. De vervoersdienst moet het openbaar vervoer efficiлnter maken doordat de shuttleservice alleen bij haltes stopt die de reizigers vooraf via de app hebben geselecteerd.

De RoboShuttle-dienst linkt de technologie voor autonoom rijden van Hyundai aan de mobiliteitstechnologie van AIRS Company. Als een RoboShuttle via de Shucle-app wordt opgeroepen, rijdt de shuttle autonoom naar de aangegeven halte, via de optimale route die berekend is op basis van AI-algoritmes.

Deze maand begint Hyundai met het werven van passagiers voor de RoboShuttle en de Shucle-app in Sejong. Na de start in Sejong wordt de pilot geleidelijk uitgebreid naar andere regio's. Hyundai is van plan de RoboShuttle-service nog dit jaar ook in zijn Research & Development Center in Namyang te introduceren, zodat ook zijn ingenieurs er gebruik van kunnen maken.

