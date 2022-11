Hyundai herbouwt Pony Coupe Concept

Giorgetto Giugiaro is oprichter van het Italiaanse ontwerpbureau GFG Style. Samen met zijn zoon Fabrizio woonde hij in Seoul een designbijeenkomst bij waar de plannen voor de herbouw van de Pony Coupé Concept uit de doeken werden gedaan door Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer van Hyundai Motor Group, en SangYup Lee, Executive Vice President en Head of Hyundai Motor's Global Design Center.

In 1974 nam Hyundai de nog jonge maar zeer talentvolle designer Giorgetto Giugiaro in de arm om Hyundai's eerste in massa geproduceerde auto te ontwerpen. De Italiaan kreeg de opdracht vijf prototypes, waaronder een coupé, te ontwerpen en te bouwen. Tijdens het ontwerpproces besloot Hyundai de Pony en de Pony Coupé op de Autosalon van Turijn tentoon te stellen om zo het nog jonge merk te promoten.

De productie van de Hyundai Pony kwam eind 1975 op gang. De eerste exemplaren werden vanaf 1976 eerst in thuisland Zuid-Korea verkocht, het eerste exportland was Guatemala en in 1979 kwam de Pony ook in Nederland op de markt. De Hyundai Pony verscheen eerst als vierdeurs fastback, dus zonder grote achterdeur. Later nam Hyundai ook een pick-up (1976), stationwagon (1978) en een driedeurs hatchback (1980) in productie.

Van de Pony Coupé Concept is nooit een productieversie verschenen. De auto was bedoeld voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt, maar vanwege de ongunstige economie werd in 1981, net voordat het model in productie zou gaan, een punt gezet achter het project. Wel is de Pony Coupé Concept nog steeds een belangrijk onderdeel van Hyundai's nalatenschap en kenmerkt hij de visie van Ju-Yong Chung, de oprichter van het bedrijf.

De vastberadenheid en de toewijding van Ju-Yong Chung hielpen Korea tegen het einde van de twintigste eeuw een economische grootmacht te worden. Mede dankzij de Pony Coupé Concept en de daaropvolgende Pony-line-up groeide de Koreaanse auto-industrie explosief. Hyundai ging de concurrentie aan met de gevestigde automerken en werd een internationale speler.

De Pony Coupé Concept diende voor Giorgetto Giugiaro ook als inspiratie voor de Delorean DMC-12. Deze auto debuteerde in 1983 en werd beroemd door zijn rol in de Back to the Future-films (1985-'90).

De impact van de Pony en Pony Coupé Concept is nog steeds merkbaar. In 2019 liet Hyundai zich door de Pony inspireren voor de Hyundai 45 Concept, het studiemodel waarop de IONIQ 5 is gebaseerd. Bovendien was de Pony in 2021 een inspiratiebron voor de Pony EV Heritage, een elektrische retro-versie van de Pony. In 2022 presenteerde Hyundai de N Vision 74, 's werelds eerste waterstof-hybride sportauto waarvan het design een eerbetoon is aan de Pony Coupé Concept.

Over zijn oorspronkelijke ontwerp zegt Giugiaro: 'Ik ontwierp de Hyundai Pony toen ik nog een jonge ontwerper was en aan het begin van mijn carrière stond. Ik was heel trots dat ik de leiding had over de creatie van een auto voor een bedrijf dat op het punt stond de wereldmarkt te veroveren. Nu ben ik zeer vereerd dat Hyundai mij heeft gevraagd de Pony Coupé Concept opnieuw te bouwen als eerbetoon aan het erfgoed van het merk.'