Hyundai geeft details Prophecy vrij

6 april 2020 | Hyundai geeft details over zijn concept car Prophecy vrij. Nieuwe foto's en video's geven een goed beeld van het exterieur en interieur van de concept car die is ontworpen volgens Hyundai's nieuwe designfilosofie Sensuous Sportiness. Luc Donckerwolke, Hoofd Design bij Hyundai Motor Group, geeft tekst en uitleg.

De Prophecy werd vorige maand onthuld en belichaamt de ambitieuze plannen die Hyundai heeft op het gebied van elektrificatie. Hyundai Motor Group breidt zijn portfolio de komende jaren uit met maar liefst 44 geëlektrificeerde voertuigen. Bovendien investeert het de komende vijf jaar bijna 50 miljard euro in de ontwikkeling van toekomstige technologieën.

De aerodynamische vormgeving van de Prophecy is gebaseerd op Hyundai's nieuwe designfilosofie Sensuous Sportiness en zorgt voor een lage luchtweerstand die gunstig is voor een elektrisch aangedreven auto. De propellervorm in de wielen versterkt niet alleen het aerodynamische beeld, die vorm zorgt er ook voor dat de luchtstroom buiten de wielkasten wordt gehouden en langs de flanken wordt geleid. De geïntegreerde achterspoiler biedt meer downforce en stabiliteit bij hogere snelheid.

"Het woord Sensuous staat voor sensueel", aldus Luc Donckerwolke. "Het staat voor de emotionele waarde die klanten ervaren door design. Sportiness staat voor "sportiviteit" en impliceert dynamiek. Sensuous Sportiness gaat niet zozeer over een designtaal of designfilosofie, het betreft vooral de toepassing ervan bij het ontwerpen van onze auto's", vervolgt hij.

Een van de unieke kenmerken van de Prophecy zijn de twee joysticks die zich links en rechts van de bestuurder bevinden en het stuurwiel vervangen. Daarmee zou de auto intuïtiever te bedienen zijn en te rijden. Eén joystick zit in het portierpaneel, de andere bevindt zich op de middenconsole. De bestuurder kan de auto zo bedienen vanuit een comfortabele positie. Met knoppen op de joysticks zijn tal van functies te activeren.

Voor meer ergonomie is de Prophecy uitgerust met het nieuwe Smart Posture Care System (SPCS) van Hyundai. SPCS helpt de bestuurder bij het vinden van de beste zitpositie op basis van zijn of haar fysieke kenmerken. De bestuurder kan de stoel handmatig aanpassen aan de eigen voorkeuren of de auto een slimmere, comfortabelere zitpositie laten voorstellen. De bestuurder voert lengte, gewicht en gewenste stoelhoogte in en het Smart Posture Care System zoekt de meest ergonomische zitpositie.

Het infotainmentsysteem is geïntegreerd in een groot scherm dat zich over een aanzienlijk deel van het dashboard uitstrekt. Als de Prophecy niet rijdt, is de Relax-modus in te schakelen. Het interieur verandert dan in een ontspanningsruimte, waarbij de inzittenden meer visuele vrijheid ervaren. Zij kijken dan uit op een vleugelvormig dashboard en een grote horizontale display die zich uitstrekt tussen de voorruitstijlen. In deze modus is het dashboard ook gekanteld, waardoor er een ruim interieur ontstaat waarin de inzittenden kunnen genieten van de beelden op de grote display.

De Prophecy is niet alleen een emissievrije elektrische auto, hij zuivert ook de lucht. Dat doet hij door middel van een luchtfiltersysteem met een ingebouwde fijnstofsensor. Dit gebeurt niet alleen als de auto rijdt; de Prophecy blijft de lucht reinigen, ook als hij wordt opgeladen en zelfs als zich niemand in de auto bevindt.

Na de Hyundai 45 is de Prophecy de tweede Hyundai die staat op het Electric Global Modular Platform E-GMP. Dit is een speciaal platform ontwikkeld voor auto's met een elektrische aandrijflijn, dat het onder meer mogelijk maakt om meer interieurruimte te creëren.

Hyundai geeft details prijs van i30 2020

30 maart 2020

Hyundi toont interieur nieuwe i20

26 maart 2020

Hyundai onthult concept car Prophecy

3 maart 2020

Hyundai start productie Kona in Tsjechie

27 februari 2020