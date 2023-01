Hyundai geeft details over nieuwe Kona vrij

De uitgerekte "Seamless Horizon Lamps" aan de voor- en achterzijde geven het nieuwe model een uniek uiterlijk. De elektrische variant onderscheidt zich door zijn "Pixelated Seamless Horizon" Lamps en is het eerste model van Hyundai waarop dit iconische design wordt toepast. Het karakter van de compacte SUV wordt belichaamd door de robuuste randen rond de wielkasten met daarin geïntegreerd de voor- en achterlichten. De diagonale vouw over de flanken verbindt de verchroomde taillelijn met de spoiler. Daardoor ontstaat een accentlijn die over de gehele achterzijde van de auto doorloopt. Het speciaal ontworpen 19-inch spaakwielontwerp is een primeur voor de KONA.

De KONA met benzinemotor (ICE) en de hybridevariant (HEV) van de compacte SUV nemen veel van de designkenmerken van de elektrische KONA over, zij het met een onderscheidend element. De voorbumper valt op door een driedimensionale sierlijst en beschermplaat in plaats van een radiatorrooster. Voor extra onderscheid hebben de ICE- en de HEV-variant een contrasterende zwarte rand rond de wielkast.

De HEV-variant is uitgerust met actieve luchtkleppen (AAF) aan de boven- en onderzijde. De ICE-variant heeft een bovenste actieve luchtklep voor een lage luchtweerstand. De actieve luchtklep aan de buitenzijde geeft de KONA met benzinemotor en de hybridevariant van de compacte SUV een EV-achtig uiterlijk en verbetert tegelijkertijd de aerodynamica van beide varianten.

De KONA N Line valt op door zijn agressievere vormgeving van de voor- en de achterzijde. Om het sportieve imago te benadrukken krijgt hij bovendien een vleugelvormige bumper, een dubbele uitlaat en zilverkleurige sideskirts. Extra opties zijn onder meer een zwart dak en exclusieve 19-inch N Line lichtmetalen velgen. Binnenin is de KONA N Line uitgerust met exclusieve aluminium pedalen en een versnellingspook (TGS) van het label N.

De nieuwe Kona heeft een 60 mm langere wielbasis in vergelijking met de vorige generatie, met 77 mm meer beenruimte en 11 mm meer hoofdruimte op de tweede zitrij. De schouderruimte op de tweede zitrij bedraagt 1.402 mm . Ook de slank gevormde stoelen van de KONA, die 85 mm dik zijn, dragen bij aan het comfort van de passagiers op de tweede zitrij.

Uitrusting

De elektrische shift-by-wire-transmissiehendel achter het stuurwiel zorgt voor een open en strakke consolestructuur met meer ruimte voor persoonlijke spullen. Dankzij een volledig neerklapbare achterbank is de bagageruimte uit te breiden tot 723 liter.

Dankzij zogenoemde 'over-the-air' (OTA) software-updates voor diverse functies kan de bestuurder zijn kaarten- en mediasoftware updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. Hij ontvangt de nieuwste verbeteringen zodra deze beschikbaar zijn. Ook updates voor Ambient Lighting, waarmee de bestuurder de "look & feel" van het interieur kan aanpassen, vinden plaats via OTA-updates.

Voor extra gebruiksgemak is er de slimme achterklep. Die gaat automatisch open zodra de KONA de smart key langer dan drie seconden in de buurt detecteert. Bovendien kan de bestuurder de snelheid waarmee, en de hoogte tot waar de achterklep openzwaait via het infotainmentsysteem aanpassen aan zijn voorkeur.

Hyundai introduceert de Digital Key 2 Touch op de nieuwe KONA. Deze digitale sleutel maakt het mogelijk de auto te vergrendelen en ontgrendelen via een smartphone of smartwatch. Het systeem maakt gebruik van NFC-technologie (Near Field Communication).

De nieuwe KONA biedt diverse rijhulpsystemen (ADAS), zoals Forward Collision-avoidance Assist (FCA), Lane Keeping Assist (LKA), Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), Safe Exit Warning (SEW), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), Blind-spot View Monitor (BVM) en High Beam Assist (HBA). Bovendien is de nieuwe KONA uitgerust met verschillende rijcomfortfuncties, zoals Smart Cruise Control (SCC), Navigation based Smart Cruise Control (NSCC), Lane Following Assist (LFA) en Highway Driving Assist (HDA).

Om veilig te kunnen parkeren biedt de nieuwe KONA verschillende technologieën, zoals Surround View Monitor (SVM), Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA), Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning (PDW), Reverse Parking Collision-avoidance Assist (PCA) en Remote Smart Parking Assist (RSPA).

Koreaanse specificaties

Voor Koreaanse klanten is de KONA ICE verkrijgbaar met keuze uit een 1.6 T-GDi-motor of een 2.0-liter Atkinson-motor. De 1.6 T-GDi levert naar schatting 146 kW (198 pk) en een koppel tot 265 Nm. De continu variabele klepbediening reguleert afhankelijk van de rijomstandigheden de tijd die de inlaatkleppen geopend en gesloten zijn. De 2.0-liter benzinemotor, gecombineerd met een Intelligent Variable Transmission (IVT) voor efficiëntie, levert naar schatting 110 kW (149 pk) en een koppel tot 179,5 Nm.

De HEV-variant die in Korea verkrijgbaar is, wordt aangedreven door een speciaal gekalibreerde 1.6-liter GDi-motor met directe injectie in combinatie met een elektromotor die voor een vlotte acceleratie en hoge efficiëntie zorgt met een gecombineerd vermogen van 104 kW (141 pk) en een koppel tot 265 Nm.

Verdere technische details voor de wereldmarkten en over de KONA EV worden in maart bekendgemaakt.