Hyundai maakt details Europese Kona bekend

Elke aandrijfvariant heeft zijn eigen styling. De volledig elektrische KONA is voorzien van pixelaccenten op de grille en de achterbumper. Ook valt hij op door een op pixels geïnspireerd design voor de lichtmetalen wielen. Alle aandrijfvarianten vallen op door hun parametrische oppervlakken. De scherpe diagonale vouw over de flanken verbindt de satijn-verchroomde taillelijn met de spoiler. Daardoor ontstaat een accentlijn die rond de gehele achterzijde van de auto doorloopt.

Specifieke kenmerken KONA Electric:

De KONA Electric heeft een geschatte elektrische actieradius (volgens WLTP) tot 490 km

Hij is uitgerust met een batterijpakket van 65,4 kWh en een elektromotor van 160 kW.

Opladen van 10-80 procent aan de snellader neemt onder ideale omstandigheden 41 minuten in beslag.

Preconditioning van de batterij zorgt voor veilig opladen en een optimale actieradius in de winter.

Verwarmde laadpoort, werkt bij temperaturen tot -30° Celsius

Verlichte laadpoort, wat zorgt voor zichtbaarheid 's nachts

i-PEDAL voor accelereren, afremmen en stoppen met alleen het stroompedaal.

Het Smart Regenerative System past automatisch de mate van regeneratief remmen aan op basis van informatie verkregen uit de verkeersstromen vóór de auto.

Vehicle-to-Load-functie (V2L) voor het opladen van elektrische apparaten, zoals een laptop of elektrische fiets (maximaal vermogen van 3,6 kW).

De nieuwe KONA belooft een ruimer en veelzijdiger interieur met meer comfort en meer opbergruimte dan voorheen. Dankzij een 60 mm langere wielbasis in vergelijking met de vorige generatie is biedt de Kona 77 mm meer beenruimte en 11 mm meer hoofdruimte op de tweede zitrij. De schouderruimte op de tweede zitrij is 1.402 mm.

Alle bedieningselementen voor de bestuurder, waaronder de elektrische shift-by-wire-transmissiehendel, zijn rondom het stuur geplaatst, wat resulteert in een open en strakke consolestructuur met draaibare bekerhouders en nog meer ruimte voor persoonlijke spullen. Met de achterbank omhoog bedraagt de laadruimte 466 liter. Met de achterbank neergeklapt groeit de bagageruimte tot 723 liter.

De nieuwe KONA tilt connectiviteit naar een hoger niveau dankzij toekomstige 'over-the-air' (OTA) software-updates. Daarmee kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de KONA updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt de nieuwste verbeteringen zodra deze beschikbaar zijn. De nieuwe KONA is ook de eerste Hyundai met de nieuwe Connected Car Navigation Cockpit ccNC, wat niet alleen de OTA-software-updates mogelijk maakt, maar ook graphics biedt en een 'samenspel' tussen de displays.

Hyundai Smart Sense

De nieuwe KONA is uitgerust met de nieuwste versie van Hyundai Smart Sense, de rijassistentiesystemen (Advanced Driver Assistance Systems ofwel ADAS) die zorgen voor veiligheid. Zo houdt Highway Driving Assist 2 (HDA 2) op de snelweg de vooraf ingestelde afstand tot de voorligger en de snelheid aan en blijft de auto, ook in bochten, in het midden van de rijstrook. Wanneer een voertuig direct naast de KONA te dichtbij komt, past HDA 2 de positie van de KONA op de weg daarop aan om het risico van een aanrijding te beperken.

Rijassistentiesystemen en veiligheidsfuncties:

Surround View Monitor (SVM) biedt de bestuurder 360 graden zicht rond de auto tijdens het in- en uitparkeren.

Driver Status Monitor (DSM) gebruikt de camera van de auto om gezichtsuitdrukkingen van de bestuurder te analyseren om, in geval van onvoorzichtig handelen, te waarschuwen of indien nodig in te grijpen.

Blind-spot View Monitor (BVM) geeft via camerabeelden de situatie in de dode hoek weer als de bestuurder van rijstrook wil wisselen.

Remote Smart Parking Assist (RSPA) helpt de bestuurder bij het in- en uitparkeren.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) 2.0 helpt een aanrijding met een obstakel vóór de auto te voorkomen, ook bij het oversteken van kruisingen en het doorlopend wisselen van rijstrook.

Sensor Fusion met radar voor.

Smart Cruise Control (SCC) / Navigation-based SCC (NSCC).

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA).

Lane Keeping Assist (LKA).

Lane Following Assist (LFA).

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA, vereist MSLA).

Driver Attention Warning (DAW).

High Beam Assist (HBA).

De KONA Mild-Hybrid en KONA Hybrid zullen als eerste gelanceerd worden, de KONA Electric volgt in een later stadium.