Hyundai toont FE Fuel Cell op Energy Island

4 december 2017 | De Hyundai FE Fuel Cell Concept is een van de trekpleisters op het duurzaamheid- en innovatiecongres Energy Island dat vrijdag 8 en zaterdag 9 december op Goeree-Overflakkee wordt gehouden. De Hyundai FE Fuel Cell Concept blikt vooruit op de volgende generatie brandstofcelauto's van Hyundai. De compleet nieuwe waterstofauto van Hyundai arriveert na de zomer van 2018 in Nederland. Daarnaast profileert Hyundai zich met de volledig elektrische Hyundai IONIQ en modellen met een hybride- en plug-in hybride-aandrijfsysteem.

De Hyundai FE Fuel Cell Concept is tijdens het Energy-Island in Sommelsdijk - dat in het teken staat van een beter milieu en een duurzame toekomst op het gebied van wonen, werken en mobiliteit - te zien op de stand van Hyundai-dealer Van Trigt. De aanwezigheid van deze bijzondere emissievrije Hyundai met een brandstofcel geeft aan dat Hyundai serieus het voortouw wil nemen op het gebied van emissievrije mobiliteit.

Het design van de Hyundai FE Fuel Cell Concept is geïnspireerd op de natuur en water - op Goeree- Overflakkee een niet te missen onderdeel van het dagelijks bestaan. Water is de enige uitstoot van de FE Fuel Cell Concept. Vorm volgt functie, vandaar dat het studiemodel een strakke vormgeving heeft en over aerodynamische slimmigheden beschikt, zoals een achtervleugel en geïntegreerde luchtroosters.

De letters FE staan voor Future Eco: een directe verwijzing naar de innovatieve nieuwe technologieën die in het studiemodel debuteren. Zoals een luchtbevochtiger die het water dat uit de 'uitlaat' komt hergebruikt om een aangenaam luchtklimaat in het interieur te creëren. Ook slim zijn de draagbare accu's - opgeladen door de auto zelf - om diverse apparaten mee op te laden. In de kofferbak bevindt zich een geïntegreerde opslag en oplaadstation voor een elektrische scooter.

De actieradius bedraagt 800 kilometer. Elementen van de FE Fuel Cell Concept hebben invloed op de nieuwe SUV met brandstofcel die Hyundai in 2018 lanceert. Vergeleken met de huidige Hyundai ix35 FCEV is de brandstofcel van deze conceptauto 20 procent lichter, 10 procent efficiënter en 30 procent krachtiger, wat een positieve invloed heeft op de actieradius. In deze SUV debuteren ook nieuwe rijhulpsystemen.

Om het geloof van Hyundai in waterstoftechnologie extra kracht bij te zetten, investeert het merk samen met andere internationale automerken en bedrijven de komende vijf jaar in totaal tien miljard euro in waterstofgerelateerde producten. Dat alles onder de noemer Hydrogen Council.

Tijdens het congres Energy Island wordt ook het waterstofconvenant ondertekend. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als de verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie. Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor onder meer diverse innovatieve 'groene' waterstofprojecten. Uit onderzoek blijkt dat een 'groene' waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is.

De 'groene' waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een voorbeeld op nationaal niveau. Ruim dertig nationale en internationale partijen tekenen op vrijdag 8 december aanstaande het allereerste regionale 'GROENE' waterstofconvenant. Het convenant draagt de naam: Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O). De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak.