Hyundai en SK Innovation werken samen

8 september 2020 | Hyundai Motor Group en SK Innovation Co. hebben een overeenkomst bereikt om samen te werken aan de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor accu's van elektrische voertuigen (EV's). SK Innovation Co. is een batterijleverancier en levert onder meer de batterijpakketten van Hyundai's nieuwe Electric Global Modular Platform (E-GMP), dat het merk in 2021 introduceert.

Elektrische auto's spelen een essentiële rol in de toekomstige mobiliteitsindustrie. De samenwerking van Hyundai Motor Group en SK Innovation Co. gaat in op diverse aspecten die verband houden met de batterijindustrie, inclusief verkoopoplossingen, hergebruik en recycling van batterijen van elektrische auto's. Ook zijn de twee partijen van plan hun krachten te bundelen op diverse fronten ter verbetering van de concurrentiepositie en het realiseren van verdere groei.

De samenwerking komt voort uit de gedeelde behoefte om een duurzame batterijwaardeketen te creëren en de milieuvriendelijkheid van de bedrijfsactiviteiten te versterken. Dit alles heeft namelijk effect op de gehele levenscyclus van batterijen. Met de samenwerking streven beide bedrijven naar een positieve cyclus van batterijgebruik, bekend als 'Battery as a Service' (BaaS). Dit omvat ook een lease- of verhuurservice.

Het doel is om de stabiliteit van de toeleveringsketen van batterijen te versterken en een positieve cyclus van hulpbronnen te creëren: van productie tot recycling. Ook essentieel is de reductie van CO2-emissies. Verder wordt gestreefd naar het realiseren van een optimaal en slim voertuig- en batterijontwerp dat perfect aansluit op het hergebruik van batterijen en EV's.

Hyundai Motor Group en SK Innovation Co. zoeken in het bijzonder naar oplossingen die de waarde en milieuvriendelijkheid van EV-batterijen kunnen maximaliseren. Hierbij wordt ook gekeken naar het hergebruiken van batterijen die niet langer bruikbaar zijn in voertuigen. Die kunnen een tweede leven krijgen in diverse andere toepassingen, zoals energieopslagsystemen (ESS). Ook relevant is batterijrecycling waarbij economisch waardevolle metalen zoals lithium, nikkel en kobalt worden gewonnen voor hergebruik. Deze innovaties zullen naar verwachting de waarde en het concurrentievermogen van de batterijrecyclingindustrie vergroten, waardoor de positie van EV's in de toekomst wordt versterkt.

Hyundai Motor Group werkt samen met meerdere partijen die gespecialiseerd zijn in het hergebruik van EV-batterijen om nieuwe zakelijke kansen te verkennen en technologieën te verbeteren. Voorbeelden zijn Korea Hydro & Nuclear Power Co., Wärtsilä, OCI en Hanwha Solutions.

Hyundai en BTS brengen samen nummer uit

4 september 2020

Hyundai toont eerste beelden Tucson 2020

3 september 2020

Hyundai introduceert vernieuwde KONA

2 september 2020

Hyundai kondigt Kona N-Line aan

26 augustus 2020