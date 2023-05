Hyundai en LG bouwen batterijfabriek in Amerika

"Hyundai spant zich in voor verregaande elektrificatie van zijn modellen en wil zich verzekeren van een leidende positie in de auto-industrie wereldwijd. We leggen een stevig fundament om een koppositie in te nemen voor de EV-transitie door een nieuwe batterijfabriek te bouwen samen met LG Energy Solution, wereldleider in batterijproductie en jarenlange partner", aldus Jaehoon Chang, President en CEO van Hyundai Motor Company. "Twee toonaangevende leiders in de auto- en de batterij-industrie slaan de handen ineen. Samen zijn we klaar om de EV-transitie in Noord-Amerika een impuls te geven", vult Youngsoo Kwon, CEO van LG Energy Solution, aan.

Productiestart in 2025

De nieuwe faciliteit voor de batterijproductie komt te staan naast een grote autofabriek van Hyundai: de Hyundai Motor Metaplant America. Die is op dit moment in aanbouw in de staat Georgia, in Bryan County, nabij Savannah. De jaarlijkse capaciteit van 30 gWh van de nieuw te bouwen batterijfabriek is voldoende om 300.000 auto's van batterijen te voorzien. De productiestart is gepland tegen het einde van 2025.

Hyundai Mobis zal de batterijpakketten op maat samenstellen en leveren aan alle Amerikaanse productiefaciliteiten van Hyundai, Kia en Genesis EV-modellen. Hyundai wil klaar zijn voor de naar verwachting sterk stijgende vraag naar elektrische auto's in de Verenigde Staten. Met de komst van de nieuwe batterijfabriek zal LG straks bovendien zeven batterijfabrieken operationeel hebben voor de Noord-Amerikaanse markt.

Hyundai en LG zijn al jarenlang partners voor het ontwikkelen van batterijen en het gebruik ervan in talrijke modellen, waaronder de IONIQ 6. De samenwerking reikt terug tot in 2009. Dat jaar werd de hybrideversie van de toenmalige Hyundai Elantra uitgebracht met een batterijpakket van LG. Het was het eerste geëlektrificeerde model. Een ander wapenfeit stamt uit 2021, toen in Indonesië de bouw begon van een gezamenlijke batterijfabriek waarvan de productiestart gepland staat voor de eerste helft van 2024.