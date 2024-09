Hyundai en GM gaan samenwerken

Het doel van de samenwerking is de kapitaaluitgaven te verminderen en de efficiëntie te vergroten. Daarbij het gaat om onder meer de productie van personen- en bedrijfsvoertuigen, verbrandingsmotoren en elektrische en waterstoftechnologieën. Ook gaan Hyundai en GM mogelijkheden onderzoeken om samen staal en grondstoffen voor EV-batterijen in te kopen.

"Deze samenwerking stelt Hyundai en GM in staat kansen te evalueren om het concurrentievermogen in belangrijke markten en voertuigsegmenten te vergroten", aldus Euisun Chung. "Door onze gecombineerde expertise en innovatieve technologieën kunnen we bovendien kosten besparen en meer klantwaarde bieden".

Mary Barra voorspelt een efficiëntere ontwikkeling van auto's: "GM en Hyundai hebben complementaire sterke punten en getalenteerde teams. Ons doel is om de schaal en creativiteit van beide bedrijven te benutten om sneller en efficiënter nog competitievere voertuigen aan klanten te leveren".