Hyundai en BTS brengen samen nummer uit

4 september 2020 | Hyundai en de wereldberoemde K-pop-groep BTS brengen samen een nummer uit: 'IONIQ: I'm On It'. Het is een volgende stap in de introductiecampagne van Hyundai's nieuwe submerk voor elektrisch aangedreven modellen: IONIQ.

Met het nummer 'IONIQ: I'm On It' wil Hyundai de positieve ervaring van elektrisch rijden versterken. De songtekst van het nummer. gezongen en gerapt door BTS-bandleden RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V en Jung Kook, drukt gevoelens van ontdekking, nieuwsgierigheid, hoop, creativiteit en inspiratie voor de toekomst uit, die vervolgens bevestigd worden met de tekst 'IONIQ takes me there' in het refrein. In de videoclip is een glansrol weggelegd voor Hyundai's nieuwste elektrische concept car Prophecy, die afgelopen maart onthuld werd.

Onder de merknaam IONIQ introduceert Hyundai de komende vier jaar drie nieuwe batterij-elektrische modellen: de middelgrote CUV IONIQ 5, de sedan IONIQ 6 en de grote SUV IONIQ 7. Daarna zullen nog meer innovatieve modellen volgen.

Wonhong Cho, Executive Vice President en Global Chief Marketing Officer bij Hyundai Motor Company, zegt: 'De positieve energie die volgt uit de samenwerking met BTS gaat veel verder dan alleen het adverteren van een nieuwe auto. Het nieuwe submerk IONIQ is hét antwoord van Hyundai op de milieuproblemen waar millennials en Generatie Z zich zorgen over maken. De positieve ervaring met elektrisch rijden die het submerk IONIQ met zich mee zal brengen, willen we via de muziek overbrengen op de vele fans en de klanten over de hele wereld.'

K-pop-fans die de komst van het submerk IONIQ verder willen vieren met BTS, kunnen deelnemen aan een online-evenement waarbij ze kans maken op een limited edition MP3-speler in de vorm van een cassettebandje. Op de MP3-speler staan het muzieknummer 'IONIQ: I'm On It' én unieke persoonlijke berichten van elk lid van de band BTS.

